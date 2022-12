Une grand-mère et sa petite-fille tuées: le SPVM ne doit pas enquêter «seulement sur des impressions»

Le SPVM a un suspect dans sa mire relativement au double meurtre sordide d’une grand-mère et de sa petite fille à Pointe-Saint-Charles, à Montréal, qui s’est produit jeudi.

André Durocher, inspecteur à la retraite au SPVM, souligne que le Service de police travaille actuellement d’arrache-pied pour amasser le plus de détails pouvant mener à l’arrestation d’un suspect.

«[...] On vérifie sur les médias sociaux, on vérifie des appels, entrants ou sortants, autant de la fille, de la grand-mère et de la mère pour voir quel est le lien. À partir de ce moment-là, on est en mesure de voir qui a été en contact avec ces personnes-là, et qui aurait pu leur en vouloir, souligne-t-il. La jeune fille était très active sur Instagram, peut-être que c’est cela qui peut amener quelques indices suspects».

M. Durocher affirme qu’il est important de se méfier de ces hypothèses, d’autant plus que le corps policier n’a procédé à aucune arrestation. Les inspecteurs doivent s’assurer de bien fouiller tous les détails.

«Il faut y aller non pas seulement sur des impressions, mais sur des faits [...]. Pour les personnes qui sont allées sur le compte Instagram voir les photos de la jeune fille [...] ça peut porter à croire qu’elle aurait peut-être certaines [mauvaises] fréquentations. Encore là, ce sont des hypothèses».

Une année meurtrière à Montréal

Avec déjà 39 homicides commis sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis le début de l’année, le bilan atteint des sommets dans la métropole.

«Derrière chaque drame, il y a beaucoup de dommages collatéraux, mais ce qui m’a fasciné en 2021-2022, c’est la prolifération des crimes commis avec des armes à feu», a mentionné André Durocher.

Thierry Laforce / Agence QMI

L’ancien inspecteur blâme les récentes actions du gouvernement fédéral dans la lutte contre la violence armée au pays.

«Le gouvernement libéral souffle le chaud et le froid. D’une part, on veut avoir les lois les plus restrictives possibles pour la possession d’armes à feu. D’autre part, on veut enlever la peine minimale pour les gens qui commettent des crimes avec des armes à feu [...]. Il faut regarder à punir sévèrement les personnes qui commettent des crimes avec des armes à feu au lieu de tenter de punir les propriétaires [d’armes à feu] légitimes», a-t-il conclu.