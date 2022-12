Cancer: les patients en Estrie défavorisés

En Estrie, les patients atteints d’un cancer doivent attendre plus longtemps que la moyenne au Québec pour une chirurgie.

Il y a trois ans, 28% des patients atteint d'un cancer en Estrie patientaient davantage que le délai prescrit de 56 jours avant d'être opérés.

10 mois après le début de la pandémie, ce pourcentage avait été abaissé à 17%.

En novembre dernier, la situation n'a jamais été aussi critique.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, au 5 novembre sur le territoire du CIUSSS de l'Estrie-CHUS:

422 personnes étaient en attente d'une chirurgie oncologique.

De ce nombre, 36% se trouvaient hors délai et patientaient depuis plus de 56 jours.

Seule la région de la Gaspésie Îles-de-la-Madeleine affichait un pire taux.

À titre comparatif, il était 2% dans la Capitale-Nationale (Québec) et 15% à Montréal.

Le cancer du poumon est le plus répandu

L'Association pulmonaire du Québec dit recevoir de plus en plus d'appels de personnes en détresse, désespérées, pour savoir vers quelle autre ressource se tourner.

Le CIUSSS de l'Estrie dit qu'en date d'aujourd'hui, le pourcentage de personnes atteintes du cancer et qui attendaient une chirurgie hors délai avait été abaissé de 5%.

Aucun membre de la direction n'était disponible pour une entrevue, mais on nous souligne qu'un des facteurs pouvant expliquer cette situation est le fait que Québec et Montréal disposent d’au moins deux fois plus de salles d'opération que l'Estrie.