COP15: un accord prometteur, mais il y a encore du chemin à faire

Devant une entente historique des pays membres à la Convention des Nations Unies sur la biodiversité (COP15), les experts s’entendent pour dire que c’est un pas dans la bonne direction.

«Je n’ai jamais vu un niveau d’enthousiasme aussi fort», a souligné Jean Lemire, émissaire du Québec pour les changements climatiques, sur les ondes de LCN. Ce dernier estime que cet accord qui résulte d’un «petit miracle» est à la fois équilibré et ambitieux.

«Tout le monde perd un peu, tout le monde gagne un peu, mais, au final, on a vraiment un accord qui est ambitieux. Il y aura vraiment un avant Montréal pour la biodiversité et un après Montréal puisque cet accord va dresser le chemin pour les 10 prochaines années», a-t-il expliqué.

Ce dernier en a également profité pour souligner les engagements financiers qui ont d’ailleurs rendu cet accord possible. «Ce sont des gros chiffres, mais si on regarde ça, la moitié de ce qu’on produit, nous les humains, est relié à la nature, on parle de 44 000 milliards en valeur donc on peut se permettre [ces quelques] milliards pour la nature», a dit M. Lemire.

De son côté, Marie-Josée Béliveau, chargée de campagne nature et alimentation chez Greenpeace, cet accord est le minimum qui doit être fait pour préserver la biodiversité.

«Les pays se sont engagés dans ce plan-cadre pour ce 30 %, mais il y a des faiblesses. Pour atteindre cet objectif-là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, même si on en a mis en place dans le plan-cadre ce 30 % minimum, il faut quand même qu’il y ait des mesures qui soient mises en place pour l’atteindre», a-t-elle expliqué en entrevue à LCN.

Bien qu’elle estime que sur le plan global, cette entente est satisfaisante, elle estime qu’il y a manque des précisions à certains endroits. «On est content sur certains objectifs globaux du plan-cadre qui a été mis en place, mais effectivement, il y a plusieurs faiblesses sur les objectifs si on s’y attarde», a-t-elle indiqué en évoquant, entre autres la gestion des pesticides et les solutions qui visent à restaurer un territoire pour compenser lorsqu’on en détruit un autre.

COP15 et relations Canada-Chine

Ayant été organisée à la fois par la Chine et le Canada, la COP15 a permis de voir une collaboration inédite entre les deux pays.

« C’est quand même un moment historique. C’est le moment Paris, mais pour la biodiversité. C’est quand même aussi un moment de grande coordination et de collaboration, notamment entre le Canada et la Chine. Il faut souligner en fait cet art diplomatique là», a ainsi souligné Eddy Pérez de chez Réseau Action Climat, visiblement satisfait du résultat de cet événement.

«Il faut dire que la Chine se fait de plus en plus active dans les forums multilatéraux, parfois à bon escient comme on l’a vu ici à Montréal dans le cadre de la COP15 [et parfois] à mauvais escient parce que la Chine dans certains domaines, essaie un peu de diminuer l’importance de certains mécanismes internationaux», a expliqué, pour sa part, Henri-Paul Nordmandin, ancien diplomate du Canada en Chine, qui voit cette collaboration d’un bon œil pour l’avenir des relations entre Ottawa et Pékin.

Il mentionne toutefois que le Canada devra continuer d’y aller au cas par cas lorsqu’il sera temps de travailler ou de négocier avec la Chine. «On va collaborer là où on peut et là où c’est avantageux pour les deux pays, la COP15 en est un bon exemple. Mais, dans d’autres domaines, on va faire la compétition. Et même, dans certains domaines, le Canada sera plus sur la défensive face à la Chine», a-t-il conclu.