Des activistes dans une ferme porcine recevront leur sentence

Trois ans presque jour pour jour après un coup d'éclat dans une ferme d'élevage de porcs à Saint-Hyacinthe en Montérégie, la Couronne souhaite l'imposition d’une peine aux activistes qui aura pour effet de leur donner un casier judiciaire.

Ce qui est ironique dans ce dossier, c’est que les activistes voulaient sauver des porcs, mais ils auraient plutôt causé la mort de plusieurs bêtes, ce que nient catégoriquement les militants qui refusent de prendre le blâme.

C’est sans parler du fait qu’ils ont détruit le rêve d’une famille d’éleveurs de porc de Saint-Hyacinthe, si on se fie aux fermiers qui ont témoigné avec émotion au palais de justice de Longueuil, lundi matin.

L'événement remonte au mois de décembre 2019, une douzaine d’activistes associés au groupe de désobéissance civile Direct Action Everywhere (DxE) avaient fait un sit-in de 6 heures dans la porcherie Les Porgreg. Les activistes estimaient que les bêtes étaient en danger.

Ils ont été trouvés coupables le printemps dernier d’entrée par effraction dans le but de commettre un méfait. Ils ont aussi été déclarés coupables aussi d’entrave au travail d’un policier.

La Couronne a fait savoir ce matin qu’elle va demander une sentence suspendue avec probation de deux ans, une peine assortie de 150 heures de travaux communautaires, une telle condamnation apparaîtra au casier judiciaire.

Et à tour de rôle, les copropriétaires de la ferme ont livré des témoignages de vive voix ou par lettre.

«Mes enfants craignaient que des gens qu’ils ne connaissaient pas viennent leur faire du mal à eux et aux animaux. On a reçu des appels d’activistes qui nous injuriaient et nous traitaient de tueurs en série. J’ai été la cible d’intimidation sur les réseaux sociaux. J’ai fait profil bas durant deux ans pour me tenir loin de leur méchanceté. Ils ont sali mon nom et l’image de mon entreprise. À la suite de ces événements, plusieurs animaux sont décédés entraînant d’importantes pertes financières», soutient Josiane Grégoire, copropriétaire de Porgreg.