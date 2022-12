Des gestes pour un Noël plus vert

De simples gestes peuvent être mis en place afin de réduire la production de déchets qui risquent d’augmenter au cours des deux prochaines semaines, selon plusieurs organisations.

Selon l’organisation Zéro déchet Canada, plus de 540 000 tonnes de papier d'emballage et de sacs cadeaux seront jetées au Canada.

Il s'agit aussi de l’une des périodes de l’année où les centres de tri reçoivent le plus de matières.

La production de déchets augmente également, notamment avec la plus grande quantité de nourriture pour les réceptions et les rassemblements.

RECYC-QUÉBEC rappelle que de simples gestes simples peuvent avoir un impact sur son empreinte écologique durant la période des fêtes.

C’est possible avec la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation. Les emballages cadeaux produisent beaucoup de matières. Les citoyens sont invités à se poser certaines questions.

«Est-ce que l’emballage est nécessaire d’une part ? Ou, est-ce qu’on a quelque chose à la maison qu’on peut réutiliser pour faire l’emballage? Ça peut être un bout de tissu. Il y a des milliers de tutoriels sur YouTube pour avoir une façon créative d’emballer. Est-ce qu’on peut réutiliser une boîte que l’on a ? Une boîte décorative, une boîte de souliers qu’on personnalise, ce qui peut donner une petite valeur ajoutée au cadeau», a expliqué la conseillère en communication, marketing social et stratégies comportementales chez RECYC-QUÉBEC, Daphnée Champagne.

Certaines matières ne peuvent aller au bac de recyclage. C’est le cas notamment des rubans et choux. RECYC-QUÉBEC invite les gens à les réutiliser d’année ou encore à leur trouver une deuxième vie. Des décorations comme des guirlandes et des lumières ne doivent pas être mises au bac bleu.

RECYC-QUÉBEC remarque dans ses études que de plus en plus de Québécois réduisent leur consommation pour un Noël plus vert.

«Il y a plein de petits trucs et de petits gestes que l’on peut poser et que plusieurs le font déjà jour après jour. Il s’agit de continuer et de le faire tout le monde ensemble que ce soit pour offrir des expériences ou encore acheter ses cadeaux dans un marché seconde main ou que ce soit en donnant quelque chose que la personne a besoin», a ajouté Mme Champagne.