Des «no-show» à Sherbrooke

Les clients qui ne respectent pas leur réservation font partie du quotidien des acteurs du monde de la restauration, encore plus pendant la période des Fêtes et certains restaurateurs de Sherbrooke le constatent dernièrement.

• À lire aussi: Seriez-vous prêt à payer un dépôt avant d'effectuer une réservation au restaurant?

• À lire aussi: Les restaurateurs veulent se faire payer pour les «no-show»

TVA Nouvelles a contacté plusieurs restaurateurs de la région, ce lundi, pour obtenir un portrait en cette période des Fêtes. Plusieurs ont confirmé qu’ils devaient composer avec cette problématique. Certains groupes sont parfois moins nombreux que prévu, alors que d'autres ne se présentent tout simplement pas.

Au resto-bar Chez Stanley, dans l’est de la ville, deux groupes d’une vingtaine de personnes ne se sont pas présentés lors des dernières fins de semaine. Chaque client absent a un impact pour ces entrepreneurs.

«Les vendredis ou samedi soir où on refuse des 200 ou 300 réservations durant le temps des Fêtes [parce qu’on est complet], ça arrive. Quand notre capacité de salle est de 300 personnes, et que finalement, on se retrouve à 240 personnes, de un, nous c’est notre gagne-pain, et de deux, d’autres personnes n’auront pas pu profiter d’une soirée», a expliqué le propriétaire Luc Laplante.

La possibilité de prélever un montant en dédommagement, comme lors de réservations à l'hôtel, n'est pas possible pour les restaurateurs, mais fait partie des solutions demandées. Quelques citoyens rencontrés par TVA Nouvelles, ce lundi, étaient d’accord avec cette mesure envisagée.

«Je suis plutôt d’accord, puisque nos restaurateurs ont beaucoup souffert durant la pandémie. [...] Je pense que c’est un manque de civisme de ne pas respecter sa réservation», a avancé un citoyen de Sherbrooke.

Une autre dame rencontrée partage la même position : «C’est une bonne idée, parce qu’il y a moins de perte à ce moment-là. Les gens seront plus responsables.»

Malgré tout, certains restaurateurs passent en mode solution. Au resto-bar Chez Stanley, un système de messagerie texte a été mis en place cet été, afin d’envoyer des rappels avant et le jour même de la réservation. À la pizzeria NO 900, les réservations de groupe ne sont plus possibles les vendredi et samedi après 18 h 30, depuis quelque temps, pour contrer cette problématique.

Un geste simple pour aider les restaurateurs est de prendre quelques minutes de son temps pour appeler et prévenir lors d’une annulation, croit Claudia Pelletier, la propriétaire de la succursale, qui souhaitait lancer un message de sensibilisation aux citoyens.