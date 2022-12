Elon Musk partira-t-il vraiment de Twitter?

Malgré un sondage favorable à son départ de son poste à la tête de Twitter, il n’est pas certain qu’Elon Musk parte vraiment.

«La question n’est pas très claire. C’est parce qu’il dit qu’il doit quitter la fonction de président et chef de la direction, mais il ne quittera pas Twitter. Il est propriétaire, il va rester propriétaire», explique Bernard Motulsky, professeur au département des communications publiques à l’UQAM, en entrevue à LCN.

Si ce n’est pas la fin du dirigeant au sein du réseau social, ce nouveau sondage pourrait cependant démontrer la pertinence de placer une autre personne au poste de président et chef de la direction.

«C’est peut-être une bonne idée d’avoir quelqu’un qui joue un rôle, un peu, d’amortisseur entre tout son fourmillement d’idées et d’initiatives qui ne sont pas toujours très heureuses et l’ensemble de l’organisation, l’ensemble de la machine qui est quand même une grosse machine compliquée», affirme le professeur.

S’il est difficile de dire qu’elle était l’idée réelle d’Elon Musk derrière ce sondage maison, M. Motulsky croit qu’il se rend peut-être compte que gérer une entreprise comme Twitter est beaucoup plus compliqué qu’il ne le croyait.

«Il dirige Tesla et Starlink. Là, c’est une grosse machine compliquée et en plus avec énormément de détails à régler tous les jours», constate le professeur.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.