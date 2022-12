Halte-chaleur à Sherbrooke: des agents craignent pour leur sécurité

Menaces, intimidation, violence, des agents de sécurité qui travaillent à la halte-chaleur de Sherbrooke disent craindre pour leur propre sécurité en raison des usagers agressifs.

Sous l’effet de la drogue ou l’alcool, certains usagers rendraient la vie dure aux employés chargés de faire respecter la paix dans le local.

Depuis le 1er décembre, les personnes en situation d'itinérance peuvent se réfugier la nuit dans une des quatre haltes-chaleur ouvertes dans les différents secteurs de l’Estrie. À Sherbrooke, dans le local situé sur la rue Alexandre, il semblerait que les épisodes de violence rendent des gardiens de sécurité inconfortables.

TVA NOUVELLES

«On savait que ça allait être difficile, mais c’est carrément dangereux», témoigne un employé qui désire conserver l’anonymat. Il avance que certains de ses collègues ne veulent plus travailler à la halte-chaleur de Sherbrooke parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité. «Il y a beaucoup de violence entre les usagers mais aussi envers nous. Un agent s’est déjà fait menacer par un individu qui avait une arme blanche.»

L’employé anonyme raconte que les personnes affectées à la sécurité de la halte-chaleur de Sherbrooke ont «peu ou pas de formation» pour intervenir auprès d’une clientèle qui présente des défis. «Il faudrait une meilleure formation pour les agents de sécurité et plus d’encadrement.»

Des incidents isolés

Le coordonnateur de la Table itinérance de Sherbrooke, Gabriel Pallotta, parle d’«incidents isolés». Il assure que la sécurité du personnel et des usages est une priorité. «Il y a des règles à respecter et les usagers qui y dérogent doivent quitter. Les agents de sécurité ont l’autorité pour intervenir et au besoin ils peuvent faire appel aux policiers.»

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a confirmé avoir réalisé six interventions à cet endroit depuis l’ouverture, «toujours pour les trois mêmes individus», a précisé le porte-parole du SPS, Benoit Pellerin.

Gabriel Pallotta a confirmé que la halte-chaleur a dû fermer ses portes à certains moments en raison d’un manque d’agents de sécurité. «Au niveau du personnel, c’est plus difficile qu’on pensait alors on va voir s’il y a lieu de revoir l’horaire.» La présence de deux agents est requise durant les heures d’ouverture.