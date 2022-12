La Ville de Québec prévoit débourser 6 M$ pour mettre en valeur la patinoire du CH au parc Victoria

La Ville de Québec prévoit injecter 6 M$ pour mettre en valeur la future patinoire réfrigérée du parc Victoria, offerte par la Fondation des Canadiens pour l’enfance. La facture totale du projet avoisinera donc les 8 M$.

• À lire aussi: Construction de patinoires couvertes: le maire Marchand ouvert à faire appel au privé

• À lire aussi: Vers une première patinoire couverte et réfrigérée à Québec au coût de 7 M$

La 15e patinoire «Bleu Blanc Bouge», un cadeau d’environ 2 M$, a été offerte récemment à la Ville de Québec. L’infrastructure sera aménagée au parc Victoria, à l’entrée du centre-ville, apprenait-on récemment.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, ambitionne d’ériger au moins une patinoire couverte réfrigérée dans chaque arrondissement. L’investissement pour chaque projet est évalué entre 6 et 7 M$: grosso modo, cela représente environ 2 M$ pour la patinoire elle-même, 2 M$ pour un préau (la toiture) et 2 M$ pour un pavillon d’accueil, a-t-il décliné.

Plusieurs semblent avoir cru, à tort, que le projet au parc Victoria coûterait moins cher parce que la Ville n’aurait pas à assumer la dépense liée à l’installation de la patinoire réfrigérée.

Or, dans un appel d’offres publié lundi pour les services professionnels (la préparation des plans et devis), on apprend que la Ville envisage une dépense de 6 M$ pour ce projet, toutes taxes incluses, en «excluant la phase de la patinoire», lit-on.

La patinoire sera aménagée par un tiers dans une première phase distincte, précise-t-on. La Ville, elle, s’occupe de la construction du préau, du pavillon d’accueil et de l’aménagement du site. Elle espère lancer l’appel d’offres pour le chantier en août 2023. Les travaux devront être complétés en octobre 2024.