L’accord de la COP15 bien accueilli par le Bloc et le NPD

La signature in extremis d’un accord majeur - bien que non contraignant - sur la protection de la biodiversité dans le cadre de la COP15 de Montréal, lundi, a été bien reçu par le Bloc québécois et le NPD, malgré certaines réserves.

Jugeant l’accord «prometteur» et «ambitieux», le Bloc rappelle qu’il aura des répercussions sur plusieurs secteurs de l’économie, alors que le NPD, plus mitigé, estime qu’il s’agit d’un «strict minimum» pour aider les autres pays.

L’accord, baptisé Kunming-Montréal puisqu’il devait initialement se dérouler à Kunming, en Chine, a été entériné par plus de 190 États dans le monde. Le texte prévoit la protection de 30 % de la planète d’ici 2030 et des investissements collectifs d’au moins 30 milliards $ aux pays en développement à cette fin.

«Dans la mise en œuvre de cette entente, il faudra réduire la pollution de façon globale, mais aussi l’utilisation des pesticides», a déclaré la bloquiste Monique Pauzé, porte-parole en Changements climatiques.

«Cela ne pourra pas se faire sans penser aux travailleurs et agir concrètement pour une transition juste dans le cadre de la transformation du modèle agricole et c’est aussi valable pour plusieurs autres secteurs.»

Le texte de l’accord donne aussi des garanties aux peuples autochtones d’à travers le monde, qui veillent sur 80 % de la biodiversité restante sur la planète, en proposant de restaurer 30% des terres dégradées et de réduire de moitié le risque lié aux pesticides.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a célébré une «grande victoire» lundi.

«Alors que nous célébrons aujourd’hui un accord historique, il convient de rappeler qu’il y a six mois, nous ne savions pas si cette conférence allait avoir lieu», a fait savoir le ministre. «Il y a une semaine encore, le Canada et de nombreux groupes environnementaux n’auraient pu rêver du niveau d’ambition reflété dans le texte définitif. Cette ville, cette province et tout le Canada ont redoublé d’efforts pour que ce rêve devienne réalité.»

La bloquiste Kristina Michaud, responsable du dossier des Changements climatiques, dit avoir «bien hâte de voir comment le Canada va concilier cela avec sa politique pétrolière, puisqu’on a vu le gouvernement Trudeau appuyer des projets de forages en milieu marin dans des zones protégées».

«Si, au Canada, on peut exploiter du pétrole, du gaz ou des mines dans des aires protégées, on peut se demander si le fait de désigner une aire protégée la protège vraiment.»

Au NPD, la néodémocrate Laurel Collins, porte-parole en environnement, réclame «des mesures fortes» en adoptant une loi contraignante qui forcerait le Canada à devenir un «exemple» et respecter ses engagements.

«Malheureusement, le bilan des libéraux en matière de lutte contre les changements climatiques n’est pas brillant. Justin Trudeau et le ministre Steven Guilbeault ont prononcé tous les beaux discours sur la scène internationale, mais au pays, le bilan est tout autre», a déclaré Mme Collins, qui rappelle au passage que le Canada «se classe au deuxième rang des pays du G20 pour les subventions aux énergies fossiles».