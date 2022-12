Les amateurs de plein air profitent de la neige en Estrie

La neige de la dernière fin de semaine fait sonner le carillon d'entrée. Celui des amateurs dans les centres de plein air, mais aussi celui des commerçants. Les retardataires se sont précipités pour s'acheter des articles de sports et des vêtements d'hiver.

Cette première tempête de neige était attendue par les amateurs de plein air. Toutefois, il faudra plus de neige avant de lancer officiellement la saison des sports d’hiver. Il manque encore quelques centimètres au sol avant de pratiquer le ski de fond, la raquette et le fatbike. Toutefois, la saison de ski alpin est lancée à Vallée du Parc.

«Vraiment le fun de voir enfin du blanc dans la montagne où on a fait de la fabrication de neige. Ça donne une super qualité au nouveau de la neige. Les skieurs étaient contents en fin de semaine de pouvoir skier sur de la belle neige neuve», explique Dominic Lamy, directeur expérience clients à Vallée du Parc.

Malgré la neige, il faut des températures plus basses pour démarrer la saison du bon pied. Il faut des mercures autour de - 10°C ainsi qu’une une bonne dizaine de centimètres de neige, mais plus légère. Celle tombée cette fin de semaine est gorgée d’eau. Lorsqu’elle gel et dégel elle n’est pas de bonne qualité pour les sports hivernaux. C’est ce que nous expliqué Samuel Marcoux, coordonnateur des activités au Énergie CMB.

La première tempête a stimulé les amateurs de sports d'hiver à faire l'achat de nouveaux équipements. Cette fin de semaine il y a eu de l'engouement pour l'achat de matériel de sport comme le ski de fond, la raquette, le ski alpin et la planche à neige. « On a vu la différence, on avait eu une première bordée de neige, ça c’était calmé. Avec la bordée de ce week-end, il y a eu un engouement. Ça vraiment paru dans nos ventes » explique Martin Leblanc, gérant de Sports aux Puces Mauricie.

Malgré ce qu’on pourrait penser, l'inflation ne freine pas les sportifs dans leurs achats. « Les gens dépensent pour les sports. Quand on a l'équipement ça coûte pu rien, comme aller patiner sur un lac. Donc les gens dépensent pour ça » explique André Plante, conseiller chez Plante Sports Excellence.