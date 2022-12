Les parcs nationaux du Québec seront gratuits 24 journées cet hiver

Les Québécois pourront découvrir gratuitement l’ensemble des parcs nationaux de la province au cours des prochains mois grâce à une vingtaine de droits d’accès offerts par le gouvernement du Québec.

Ainsi, du 28 décembre 2022 au 14 mars 2023, les visiteurs des parcs nationaux n'auront pas à débourser de droits d'accès quotidiens lors de 24 journées, selon un calendrier prédéfini et disponible en ligne sur le site de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

C’est la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest ainsi que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et le président-directeur général de la Sépaq, Jacques Caron, qui en ont fait l'annonce lundi matin au parc national de la Yamaska.

«Profiter du plein air comporte des bénéfices puissants pour notre santé physique et mentale. [...] Fournir des occasions supplémentaires aux Québécoises et Québécois d'en profiter sans frais, c'est donner la chance à plus de gens de bénéficier de cette richesse naturelle, tout en favorisant leur bien-être», a déclaré Mme Charest.

«Les territoires naturels et les activités de plein air ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la santé publique et la promotion de saines habitudes de vie. Ces journées d'accès gratuit inciteront certainement différentes personnes à profiter des joies de l'hiver dans un décor naturel à couper le souffle», s’est pour sa part réjoui M. Caron.

Rappelons que généralement, un adulte doit débourser 9,25 $ par jour pour accéder à un parc national de la Sépaq, et l'entrée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins.