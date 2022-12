Les politiciens sur TikTok: un couteau à double tranchant

Si TikTok et autres réseaux sociaux permettent aux politiciens de se rapprocher des électeurs et d’intéresser les plus jeunes à la politique, leur utilisation vient aussi avec un côté plus sombre de menaces et d’insultes.

«Pour moi, TikTok a un petit côté où on peut se permettre de peut-être s'amuser un peu plus, de faire des clins d'œil», affirme la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel.

Si certains, comme Sonia LeBel, se mettent des limites pour préserver leur famille ou d’autres sphères de leur vie privée, d’autres, comme la députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, préfèrent ne pas se mettre de barrière.

«Être un livre ouvert parce qu'au fond, je suis déjà un livre ouvert. Je raconte tout, là, même mon traitement de fécondation in vitro, les gens ont embarqué dans mon traitement et savaient à quelle étape j'étais rendue», explique la députée de Saint-Laurent.

Mais cette relation avec le public peut parfois déraper.

Marwah Rizqy a été la cible de menaces de mort de la part d’un internaute.

Cette réalité lui a fait changer son comportement sur les réseaux sociaux.

«Je fais très attention sur les photos que je mets pour pas qu'on soit capable d'identifier en temps réel où je suis. Par exemple, si je suis dans un café, je vais attendre la fin de la journée pour mettre la photo, donc j'ai déjà quitté les lieux. Donc, si la personne veut se pointer là, bien, je ne suis pas là», dit-elle.

Dénoncer et être dénoncé

TikTok est une plateforme qui peut servir à divertir les utilisateurs, mais aussi à les informer et à dénoncer des situations sans passer par les médias traditionnels.

Son utilisation peut toutefois donner lieu à quelques ratés.

Les co-porte-paroles de Québec solidaire l’ont notamment appris à leurs dépens en publiant, pendant la campagne électorale, une vidéo d’une danse «tendance» sur une chanson aux paroles sexistes.

«Si on s'arrêtait sur chacun des "trends", on arrêterait TikTok, hein? Mais oui, il faut être prudents, puis on est capables d'être prudents à Québec solidaire, on a appris», affirme Manon Massé.