L'ex-attachée politique d'un député accusée de fraude

Des accusations de fraude, d’usage de faux et de parjure ont été portées contre l’ancienne attachée politique du député de Groulx, Julie Nadeau, à la suite d'une enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Julie Nadeau a été accusée le 15 décembre dernier. Selon le Commissaire à la lutte contre la corruption, entre août 2014 et décembre 2015, Mme Nadeau s'occupait de la comptabilité du bureau de circonscription du député Claude Surprenant et aurait détourné des sommes totalisant plus de 8000 $ du compte de banque du bureau du député vers son compte personnel, commettant ainsi une fraude.

Simon Clark/Agence QMI

L'enquête a aussi démontré que Mme Nadeau avait présenté des documents médicaux falsifiés de façon à bénéficier d'un arrêt de travail prolongé, entre février et décembre 2016, usant ainsi de faux documents.

Après avoir été congédiée pour fautes graves par M. Surprenant, Julie Nadeau a entamé des procédures devant le Tribunal administratif du travail. Cette dernière estimait avoir été congédiée sans cause juste et suffisante.

Pendant ce procès, lors de ses témoignages sous serment entre 2018 et 2021, «Mme Nadeau s'est parjurée à plusieurs reprises en affirmant être titulaire d'un baccalauréat en droit, puis d'un baccalauréat multidisciplinaire et d'un certificat en droit. Après vérifications, Mme Nadeau ne détient aucun diplôme universitaire», a également indiqué le Commissaire à la lutte contre la corruption.

Le Tribunal a conclu, le 23 février 2022, que les fautes commises par Mme Nadeau étaient graves.

Rappelons également que M. Surprenant avait été éjecté du caucus de la CAQ en raison d’un blâme de l’Assemblée nationale après une enquête du Commissaire à l’éthique concernant des irrégularités dans ses dépenses.