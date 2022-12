Ottawa nomme une femme à la tête du CRTC

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé lundi matin la nomination de Vicky Eatrides comme prochaine présidente et première dirigeante du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

C’est le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, qui en a fait l’annonce lundi matin par communiqué. Vicky Eatrides deviendra ainsi la première femme à diriger le CRTC. Son mandat durera cinq ans et commencera le 5 janvier 2023.

Le ministre a également annoncé la nomination d'Alicia Barin et d'Adam Scott à titre de vice-présidents du CRTC pour un mandat de cinq ans qui commencera le 8 février 2023 et le 16 janvier 2023, respectivement.

«La nouvelle équipe de direction du CRTC va contribuer à moderniser l'organisme de réglementation et à défendre les intérêts des Canadiens et de nos créateurs. Félicitations à Vicky Eatrides, Alicia Barin et Adam Scott pour leur nomination. Le CRTC va bénéficier de l'expertise commune en matière de numérique, de radiodiffusion et de télécommunications que ces nouveaux dirigeants sauront apporter à l'organisation», a déclaré M. Rodriguez.

Vicky Eatrides a commencé sa carrière en 2000 en pratiquant le droit réglementaire fédéral dans le cabinet d'avocats national Stikeman Elliott LLP. Elle est entrée dans la fonction publique fédérale en 2005, où elle a occupé plusieurs postes de direction au Bureau de la concurrence du Canada, à Ressources naturelles Canada et à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

Elle a donné des cours de droit de la concurrence à l'Université Queen's pendant plusieurs années et est membre du Barreau de l'Ontario et est titulaire de diplômes en économie et en common law.

Rappelons que le président sortant, Ian Scott, a quitté la présidence du CRTC à la fin de son mandat, en septembre dernier.