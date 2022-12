Retards causés par la pandémie: de nombreux cancers sont traités hors délais

De plus en plus de chirurgies pour un cancer dépassent les délais prescrits par Québec, en raison des retards causés par la pandémie. La situation inquiète des patients, qui cherchent à changer d’hôpital ou à passer au privé.

«Les gens sont désespérés. Quand tu as le cancer, tu n’as pas le temps d’attendre», confie la directrice générale de l’Association pulmonaire du Québec, Dominique Massie.

Même pour le cancer du poumon, des gens attendent au-delà des délais prescrits, déplore-t-elle. Certains appellent son association pour savoir s’ils peuvent se tourner vers un autre hôpital ou vers le privé.

Entre 2020 et 2022, le nombre de patients opérés en 28 jours ou moins est passé de 64,7 % à 55 %. Pire, 15 % d’entre eux attendent désormais plus de 56 jours, contre 8 % il y a deux ans.

Québec vise pourtant à réaliser l’essentiel des chirurgies oncologiques (90 %) à l’intérieur de 28 jours, et la totalité en 56 jours.

Cet objectif n’était pas atteint par le passé, mais la COVID-19 a aggravé la situation.

«Un cancer qui n’est pas traité rapidement, alors qu’il peut l’être à travers une chirurgie, ça amène toutes sortes de complications» physiques et mentales, déplore le député libéral André Fortin, qui a récemment soulevé l’enjeu au Salon bleu.

Des services inégaux

Au cabinet du ministre de la Santé, on assure que «malgré les défis actuels, on met tout en place pour diminuer les délais et on en fait une priorité». Le nombre de personnes en attente depuis plus de 60 jours est en diminution depuis trois mois, souligne son attaché de presse.

Fait inquiétant, tous les Québécois ne sont pas égaux quand vient le temps d’être opérés pour un cancer. Dans la Capitale-Nationale, seulement 2 % des patients attendent plus de 56 jours pour une opération en oncologie. Cette proportion grimpe à 36 % en Estrie, malgré un nombre similaire de personnes en attente.

«Il se passe clairement quelque chose dans cette région-là», dit M. Fortin, qui appelle le ministre à intervenir.

Détection

Les mêmes inégalités sont observées en matière de dépistage.

En Outaouais, il faut compter entre 7 et 30 semaines pour une mammographie de dépistage. À Québec et Montréal, les patientes obtiennent pourtant leur visite en moins d’un mois.

La situation n’étonne pas Dominique Massie, qui déplore une iniquité généralisée des services de santé sur le territoire. « Il y a des régions qui sont plus favorisées », observe-t-elle.

Des délais qui s’allongent

Cancéreux opérés en - de 28 jours :

Au 14 novembre 2022 ▸ 55 %

Au 14 novembre 2021 ▸ 64,5 %

Au 15 novembre 2020 ▸ 64,7 %

Cancéreux opérés en 57 jours et +

Au 14 novembre 2022 ▸ 15 %

Au 14 novembre 2021 ▸ 9 %

Au 15 novembre 2020 ▸ 8 %

Source : MSSS