Six façons de protéger sa santé mentale en décembre

Décembre peut être un mois pesant pour beaucoup. Certaines personnes souffrent en effet d'une mauvaise santé mentale à l'approche des fêtes, ou connaissent quelqu'un qui en souffre.

C'est pourquoi Sarah Coghlan, directrice mondiale de la promotion de la santé masculine chez Movember, a partagé avec vous ses meilleurs conseils pour préserver votre état mental et émotionnel.

Bien manger, bien dormir et rester actif

Le stress, l'anxiété et les bouleversements de nos habitudes à Noël peuvent nous faire oublier de prendre soin de nous.

« Il n'y a pas de mal à se faire plaisir à Noël, mais une consommation excessive d'alcool, de nourriture riche et de soirées trop tardives peut finir par vous rendre encore plus anxieux. Être actif, bien reposé et bien manger n'est pas seulement bénéfique pour notre santé physique, cela peut aussi améliorer notre estime de soi et notre humeur », a-t-elle ajouté.

Gérez vos finances pour les fêtes

Qu'il s'agisse d'acheter des cadeaux, de sortir le soir ou d'avoir les moyens de s'offrir toutes les garnitures de fête, les soucis d'argent sont l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens se sentent anxieux et stressés à Noël.

« Pour éviter que l'argent ne devienne un facteur de stress majeur, établissez un budget de Noël réaliste et respectez-le. Concentrez-vous plutôt sur la création d'expériences significatives. Non seulement vous économiserez de l'argent, mais vous éviterez aussi le stress et l'anxiété causés par les dettes qui s'ensuivent », poursuit Sarah Coghlan.

Faites passer votre vie en premier

Passer du temps avec la famille ou des personnes avec lesquelles vous avez des relations difficiles ou voir d'autres personnes faire la fête alors que vous ne le sentez pas, peut être très isolant.

« Si vous vous sentez stressé et anxieux à l'idée de passer les fêtes de fin d'année avec des membres de votre famille avec lesquels votre relation est compliquée ou tendue, décidez à l'avance du temps que vous passerez avec eux à Noël. Acceptez de les voir pendant une période limitée ou de ne pas les voir du tout. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez avec qui vous allez passer Noël », poursuit-elle.

Passez du temps avec des personnes qui vous font du bien

Se sentir lié et valorisé par d'autres personnes est un besoin humain fondamental. Il a été démontré que le fait de donner et de recevoir du soutien augmente le niveau de bonheur et de bien-être.

« Essayez de passer du temps avec les personnes qui vous font du bien pendant la période des fêtes. Prenez le temps de rattraper le temps perdu et de rétablir des relations qui se sont peut-être distendues au cours de l'année, ou envisagez de faire du bénévolat le jour de Noël pour aider les autres et améliorer votre bien-être mental », note Sarah.

Soutenir les autres

Donner de son temps pour aider les autres n'est pas seulement bénéfique pour eux, cela nous fait aussi du bien.

« Les recherches suggèrent que le fait d'aider un ami crée également des sentiments positifs en nous et renforce notre sentiment d'utilité et d'estime de soi. Il existe de nombreuses possibilités de participer à la vie de votre communauté locale pendant les fêtes de fin d'année, de collecter des fonds pour une cause qui vous tient à cœur, comme la santé des hommes, ou d'aider un proche dans une tâche pratique ou un soutien émotionnel », a-t-elle déclaré.

Faites appel à des experts

Nous avons tous des moments où notre humeur est basse, mais si ces sentiments ne passent pas et commencent à interférer avec votre vie, il est temps de faire appel à des experts.

« Si vous essayez de faire face à des périodes prolongées d'anxiété ou de stress à Noël, consultez le site Web de votre médecin généraliste pour savoir quel soutien est disponible pendant les vacances. Si vous craignez que votre vie ou celle de quelqu'un d'autre soit en danger immédiat, appelez le 17 ou adressez-vous directement aux services d'urgence », ajoute Sarah Coghlan.