Sortie de Fitzgibbon contre un journaliste: «le petit Jésus descendu de son ciel millionnaire»

L’animateur à QUB Radio Philippe-Vincent Foisy a qualifié «d’intimidation» la publication sur les réseaux sociaux de Pierre Fitzgibbon envers un journaliste du Journal de Montréal.

C’est jeudi soir que le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie a mis en ligne une capture du courriel envoyée par Francis Halin, qui l’a interpellé concernant son don personnel de 5 millions $ à HEC Montréal.

Voici ma réponse au journaliste @francishalin concernant un don personnel que j’ai fait au @HEC_Montreal en novembre dernier.https://t.co/6epfIvYO0t — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) December 15, 2022

Pierre Fitzgibbon avait alors été dérangé par cette question et l’avait décrite comme «agressive» de la part du journaliste. Il a justifié le partage des questions sur Facebook en indiquant qu’elles «représentent bien le genre de questions que l’on reçoit trop souvent de journalistes de cette envergure.»

Ainsi, Philippe-Vincent Foisy s’oppose à la manière de réagir du ministre.

«C’est comme si c’était le petit Jésus descendu de son ciel de millionnaire pour venir nous montrer comment on fait des “deal” et qu'on est tellement chanceux de l’avoir en politique qu’il fallait absolument chanter ses louanges chaque fois qu’il fait une action et qu’il ne faudrait pas remettre en question ce qu’il fait.»

La sortie publique de Fitzgibbon est une forme d’intimidation et lance par le fait même un mauvais message aux journalistes de la province, estime le chroniqueur.

«En faisant cette intimidation-là, en accusant le journaliste d’être agressif, ce qu’il fait, c’est qu’il se protège et surtout il dit aux autres journalistes “ne me posez pas de questions parce que publiquement je vais essayer de vous humilier ou de vous intimider”», a-t-il lancé.

«Si Jésus revenait aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des journalistes qui lui demanderaient: pourquoi vous avez changé l'eau en vin ? Ne pensez-vous pas qu'Éduc'Alcool dit que la modération à bien meilleur goût et que vous auriez dû faire de l'eau parce qu'on ne boit pas assez d'eau et que c'est pas bon pour la santé?»

Rappelons que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a exigé que des excuses publiques soient offertes au journaliste en question.