Système de santé: «il faut reconnaître que Justin Trudeau a échoué», dit Poilievre

Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, considère que le premier ministre Justin Trudeau «a échoué».

«Il est premier ministre depuis sept ans et notre système de santé est en situation de crise», déclare-t-il en entrevue avec Paul Larocque à TVA Nouvelles.

Ce dernier soutient que l’approche de Justin Trudeau «ne fonctionne vraiment pas».

Il est plutôt d’avis que les provinces «devraient avoir la flexibilité de gérer leur propre système de santé».

Pierre Poilievre accuse d’ailleurs le premier ministre de vouloir «simplement les chicanes» et d’avoir une approche centralisatrice qui ne fonctionne pas et qui ne donne pas des résultats pour les Canadiens en santé».

Immigration

Le chef du PCC considère que le gouvernement fédéral et les provinces devraient «travailler en partenariat».

Il donne en exemple l’immigration qui est une compétence partagée entre le fédéral et le provincial.

Il aimerait notamment, s’il est élu premier ministre, signer des ententes pour accélérer la reconnaissance des compétences des médecins et infirmières immigrants.

Ceci permettrait, selon lui, d’«ajouter davantage d’infirmières et de médecins dans le système, dont on a besoin parce qu’il y a une pénurie».

«Ça, c’est un exemple de coopération et collaboration qu’on peut faire entre le fédéral et les gouvernements provinciaux», dit M. Poilievre.

Élections en 2023?

Alors que les rumeurs de déclenchement d’une élection fédérale en 2023 vont bon train, le chef du PCC assure que son parti est prêt.

«L’approche du Parti conservateur c’est la suivante: si le gouvernement propose quelque chose qu’on aime, on va voter pour. S’il propose des choses qu’on est contre, on vote contre», explique-t-il.

Pierre Poilievre compte notamment s’opposer aux propositions dans lesquelles le gouvernement prévoit dépenser «comme des marins ivres [...] parce que l’inflation est déjà trop haute».

«C’est comme ça qu’on fonctionne, et c’est aux autres partis de décider comment ils vont se comporter et si le gouvernement perd un vote de confiance, on ira en élection», affirme le chef.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

