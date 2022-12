Toponymie: la Ville de Québec réfléchira à un hommage à Karim Ouellet

Le défunt chanteur Karim Ouellet pourrait être honoré à Québec, alors que la Ville réfléchira à la possibilité de renommer un lieu en sa mémoire.

C’est une proposition qui avait été faite au conseil municipal par la conseillère de Limoilou, Jackie Smith, le 5 décembre, et qui a été approuvée par le comité exécutif.

Mme Smith demandait de «reconnaître l’importance que Karim Ouellet a pour la ville de Québec et la culture québécoise et de demander au Comité de toponymie d’analyser en 2023 la dénomination d’un espace en l’honneur de l’artiste Karim Ouellet, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou».

Décès tragique

La Ville souscrit à cette démarche. Elle note qu’elle se mettra en branle exactement un an après l’annonce publique de son décès tragique, soit le 18 janvier 2023.

Le comité rappelle que pour toute nouvelle dénomination, des propositions seront d’abord discutées avec la famille de la personnalité honorée.

Lundi en fin d’après-midi, le maire Marchand a insisté sur l’importance de « travailler avec la famille et les proches » de M. Ouellet pour donner un juste « sens » au futur hommage. « Quel va être cet endroit? Une rue, un espace, un centre, un lien, un parc...? Tout ça reste à voir », a-t-il mentionné en disant se remettre au Comité de toponymie.

Karim Ouellet était originaire du Sénégal et demeurait depuis 2002 à Québec. Auteur-compositeur-interprète chéri des Québécois, il a été récompensé plusieurs fois à l’ADISQ et aux Juno, et fut récipiendaire de nombreux prix.

Il a été trouvé mort dans son studio de Saint-Roch, en janvier 2022, mais son décès datait de novembre 2021, ce qui avait causé une onde de choc dans la population et la communauté artistique. Il était âgé de seulement 36 ans.