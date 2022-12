Trump accuse la commission sur l’assaut du Capitole de chercher à empêcher sa candidature pour 2024

Donald Trump a dénoncé lundi des «poursuites bidon» recommandées quelques heures plus tôt par la commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole, dans ce qu’il dénonce comme une manoeuvre cherchant à empêcher sa candidature pour 2024.

• À lire aussi: Une mesure de Trump bloquant les migrants à la frontière américaine maintenue par la Cour suprême

• À lire aussi: Des accusations criminelles recommandées contre Trump

«Toutes ces histoires visant à me poursuivre sont comme le procès en destitution — une tentative partisane de m’écarter, moi et le parti républicain» dans la course à la Maison-Blanche, a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social.

Plus de détails à venir...