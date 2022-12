Vive polémique après un article violent contre Meghan Markle

Jeremy Clarkson, chroniqueur du tabloïd britannique The Sun connu depuis des années pour ses sorties provocatrices, a suscité une vive polémique après une chronique au vitriol contre Meghan Markle, dans laquelle il dit rêver de voir une foule jeter des excréments sur la duchesse de Sussex.

Meghan Markle, «je la hais. (...) La nuit, je n'arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera "Honte!" et lui jettera des excréments dessus», a écrit Jeremy Clarkson dans cet article publié vendredi.

Cette chronique était publiée au lendemain de la diffusion par Netflix des derniers épisodes du documentaire d'Harry et Meghan, dans laquelle les Sussex ont notamment accusé la presse de racisme et d'avoir voulu «détruire» Meghan.

Le chroniqueur à la réputation déjà sulfureuse s'est attiré un torrent de réactions outrées.

Du maire de Londres, Sadiq Khan, à la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, de nombreuses personnalités ont vivement condamné les propos de Jeremy Clarkson.

Même le Premier ministre Rishi Sunak a réagi depuis la Lettonie où il était en déplacement, estimant que «les mots ont leur importance» quand on est une personne publique.

Le gendarme britannique de la presse (Ipso) a indiqué avoir reçu plus de 12 000 plaintes.

Après plusieurs jours d'une polémique qui n'a cessé d'enfler, The Sun a retiré lundi après-midi la chronique de son site internet, affirmant le faire à la demande de son auteur.

Jeremy Clarkson, 62 ans, s'est excusé sur Twitter. «J'ai fait une référence maladroite à (la série) Game of Thrones et cela a été mal pris par de nombreuses personnes. Je suis horrifié d'avoir causé tant de peine et je serai plus prudent à l'avenir», écrit-il.

Dans une des séquences les plus marquantes de Game of Thrones, un personnage féminin subit «la marche de la honte», durant laquelle elle est forcée de marcher nue dans les rues pendant que les gens lui jettent des ordures.

Ce n'est pas la première fois que Jeremy Clarkson se fait remarquer pour des propos outranciers ou provocateurs.

En 2015, il avait été évincé de l'émission Top Gear de la BBC après avoir agressé physiquement et verbalement un producteur. Avant cela, il avait déjà suscité maintes polémiques avec des sorties parfois racistes.