Une garderie rouvre ses portes dans le sous-sol d'une l’église

Les enfants qui fréquentent la garderie Casa Tropical Montessori ont retrouvé leurs éducatrices et leurs amis dans le sous-sol de l'église Sainte-Praxède dans le secteur de Bromptonville à Sherbrooke, lundi.

Les locaux ont rapidement été aménagés pour accueillir les 80 enfants.

«On a eu la journée de samedi qui nous a été allouée par les responsables des locaux pour préparer les locaux convenablement. On a eu beaucoup d’aide des parents, des amis, de la famille», a souligné la directrice adjointe de la Casa Tropical Montessori, Kimberly Orantes-Mendoza.

Élan de solidarité de la communauté

C’est l'organisme à but non lucratif (OBNL), Chez Praxède, qui a offert le local. «Nous notre mission c’est vraiment du communautaire et c’est un geste envers la communauté», a mentionné l’une des membres du comité provisoire de l’OBNL.

Quelques modifications ont été apportées aux locaux et les enfants pouvaient à nouveau apprendre dans un espace adapté.

Cet espace est temporaire pour la garderie la Casa Tropical Montessori, mais l'aide de plusieurs a été essentiel à sa mise sur pied. «On remercie tout le monde, les parents, les grands-parents qui sont venus aider au nettoyage et à l’aménagement. On a eu beaucoup d’aide. Merci vraiment à tout le monde, on se sent bénis», a conclu Kimberly Orantes-Mendoza.

La reconstruction débutera en janvier

En ce qui concerne l’établissement parti en fumée dans la nuit du 4 au 5 décembre dernier, la reconstruction devrait débuter au mois de janvier pour se terminer avant le début de l'été prochain sur son terrain d'origine.

Rappelons que l'incendie est d'origine criminelle. La Sûreté du Québec poursuit son enquête.