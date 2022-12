Une hausse de taxes à prévoir en 2023

Une hausse de taxes est à prévoir en 2023, selon le rapport annuel de la Fédération canadienne des contribuables (FCC), publié lundi.

Les travailleurs Canadiens qui gagnent 66 600 $ ou plus devront payer 225 $ de plus au titre de l'impôt sur le régime de pensions au Canada (RPC) en 2023. Leurs employeurs paieront également 255 $ de plus.

Selon le rapport, les Canadiens doivent s’attendre à de nombreuses hausses de taxes, notamment sur l’essence et l’alcool.

«Pendant que certains pays réduisent leurs impôts, Ottawa colle aux Canadiens des factures plus élevées», a déploré Franco Terrazzano, directeur fédéral pour la FCC. «Si le Premier ministre Justin Trudeau gaspillait moins l’argent des contribuables, il pourrait réduire leurs impôts.»

Ainsi, la taxe sur le carbone pourrait passe à 14 cents par litre d’essence à compter du 1er avril 2023. Selon le directeur parlementaire du budget, cette taxe coûtera au ménage moyen canadien entre 402 $ et 857 $ pour l’année 2023.

Il en sera de même pour les taxes sur l’alcool qui augmenteront de 6,3 %, et ce dès le 1er avril 2023. Les taxes représentent déjà 50 % du prix de la bière, 65 % du prix du vin et plus de 75 % du prix des spiritueux, peut-on lire dans le communiqué.

«Les contribuables québécois peinent à remplir leur panier d’épicerie ou à faire le plein à la station de service, mais le gouvernement ne fait qu'empirer les choses en augmentant les taxes», a déclaré Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC.

Par ailleurs, une hausse d’imposition du Régime de rentes du Québec et de l’Assurance-emploi est aussi à prévoir pour la prochaine année.

«L’inflation et la hausse des taux d’intérêt pèsent déjà très lourd sur le portefeuille des Québécois et il est désolant de constater que les hausses de charges sociales s'ajouteront à leur fardeau», s’est désolé M. Gagnon.