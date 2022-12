Une Rimouskoise parmi les femmes les plus influentes au monde en intelligence artificielle

Une Rimouskoise d’adoption figure sur le palmarès des 100 femmes influentes à travers le monde qui œuvre en intelligence artificielle de façon éthique.

Emily Charry Tissier est biologiste et co-fondatrice de Whale Seeker.

L'entreprise utilise l'intelligence artificielle pour aider à la sauvegarde des mammifères marins.

Après avoir passé des mois à tenter de trouver des données, la scientifique a fondé Whale Seeker avec son conjoint.

Leur but est d’utiliser l’intelligence artificielle de façon éthique afin de simplifier la surveillance des mammifères.

«On essaie vraiment d’être très rigoureux en créant notre base de données, l’algorithme et choisir avec qui on travaille. On ne veut pas que nos solutions soient utilisées pour contourner des lois environnementales,» a expliqué Emily Charry Tissier.

C’est pour ces recherches qu’elle a été nommée sur le palmarès «Woman in AI Ethics». Un site qui aide à mettre en lumière les femmes qui travaillent en intelligence artificielle, mais de façon éthique. Elle occupe la 52e position sur les 100 femmes provenant de partout sur la planète.

«On ne peut pas juste créer des outils sans penser comment on va les utiliser par la suite ou comment ça risque d’être utilisé par d’autres gens», a ajouté la scientifique.

Selon Emily Charry Tissier, les femmes sont encore trop peu nombreuses dans ce domaine, d'où l'importance de démystifier cette industrie.

«C’est en mettant la lumière sur des femmes qui font des choses intéressantes qu’on va inspirer la nouvelle génération.»