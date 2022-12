Cas de maltraitance dénoncé dans une résidence pour aînés de Granby

La famille d’une aînée qui aurait été victime de maltraitance aux résidences Saint-Charles, à Granby, en Estrie, intente une poursuite de 195 000$ contre l’établissement.

Lise Gagnon Leroux, une femme de 86 ans, est atteinte d’Alzheimer.

Elle a vécu aux résidences Saint-Charles de décembre 2021 à août 2022, puis elle a été relocalisée par sa famille dans un autre centre d’hébergement pour aînés.

La famille soutient que la femme se serait retrouvée seule à l’extérieur de la résidence à trois reprises. En mai dernier, des élèves d’une école tout près auraient même appelé la police pour raccompagner la femme égarée.

L’entourage de Mme Gagnon Leroux soupçonnait aussi qu’elle était victime de vol. Une caméra a donc été installée dans la chambre de la dame.

Celle-ci a permis de capter des images d’une femme qui fouille la chambre, puis le sac à main et le portefeuille de l’aînée.

Dans une autre vidéo, une préposée force la femme de 86 ans à aller au lit et prétend qu’il est minuit alors qu’en réalité, il n’est pas encore 18h.

«On en vient à forcer ces personnes-là à développer des habitudes de vie qui n’ont aucun sens. On les couche alors qu’ils ne veulent pas être couchés, on les lève alors qu’ils souhaitent dormir. On les bardasse de toute sorte de façons en leur criant après par-dessus la tête et en étant irrespectueux, infantilisant. Ce n’est pas du tout un milieu de vie dans lequel on souhaite que nos parents aboutissent», affirme l’avocat de la famille, Me Patrick Martin-Ménard, à TVA Nouvelles.

Le fils de la dame, Christian Leroux, espère que cette dénonciation fera bouger les choses.

«On nous demande de dénoncer, notre premier ministre nous demande de dénoncer. J’espère qu’un jour ça va aboutir à quelque chose de faire des dénonciations parce que présentement, il y a beaucoup de victimes, j’en suis convaincu, spécialement à cette résidence-là», dit-il.

Une enquête de la police a été ouverte concernant les vols dont aurait été victime l’octogénaire.

Une préposée aurait d’ailleurs été congédiée.

La direction des résidences Saint-Charles refuse de commenter le dossier étant donné qu’un processus judiciaire est en cours.

Elle assure toutefois qu’elle collabore avec le CIUSSS de l’Estrie.