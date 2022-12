Des animaux à la recherche d’une famille

En pleine période des Fêtes, des employés de la SPA Mauricie devront rentrer au travail afin de nourrir et de prendre soin des animaux qui cherchent une famille... À moins qu'ils ne soient adoptés avant Noël.

À moins d’une semaine de Noël, presque toutes les plages horaires de la SPA Mauricie, pour des adoptions, sont réservées. Une cinquantaine de chats sont offerts pour l’adoption, ce qui est normal. Toutefois, une trentaine de chiens cherchent aussi une famille, un nombre plus élevé que la normale.

Les congés des Fêtes tout comme les vacances estivales sont des périodes achalandées pour l'adoption. «C'est un bon moment pour intégrer un nouvel animal à la maison, parce qu’on est présent. Il faut faire attention si l’on a un nouvel animal et qu’on reçoit à la maison. Nos conseillers pourront donner des conseils aux familles pour ne pas stresser l’animal»,explique la directrice adjointe de la SPA Mauricie, Sarah-Lise Hamel.

L'organisme est activement à la recherche de familles d'accueil, des gens prêts à faire la différence. Celles-ci accueillent des chats pour une période temporaire afin de leur offrir un environnement calme. On parle de chats qui ont subi une intervention chirurgicale ou bien une chatte et ses chatons. «C'est un sentiment de satisfaction de savoir que j'ai aidé un petit être vivant», explique Sylvie Blais, une bénévole.

La SPA Mauricie fermera ses portes pour la période des Fêtes. Le service aux citoyens sera ouvert le 28, 29 et 30 décembre. Toutefois, il y aura toujours des employés sur place pour nourrir les animaux et les entretenir. Si vous trouvez un animal errant, vous pouvez toujours téléphoner à la SPA Mauricie. Celle-ci prendra votre appel et un patrouilleur pourra venir à votre rencontre récupérer l’animal.

La SPA Mauricie conclut l'année 2022 avec de bonnes nouvelles, le nombre d'abandons a diminué comparé à l'année précédente et autant d'animaux ont été adoptés.