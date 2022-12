Destination Québec cité: l’opération «White lotus» lancée

Destination Québec cité lance une opération charme auprès de l’équipe de production de la série américaine «The White Lotus».

L’organisation aimerait convaincre l'équipe que la ville de Québec est la «destination idéale» pour le tournage de la troisième saison de la populaire émission de HBO, qui met en scène des clients d’un hôtel pendant leurs vacances.

Pour y parvenir, un document de 10 pages vantant les beautés et les mérites de la capitale nationale a été envoyé aux producteurs. On y parle notamment du Château Frontenac, du fleuve Saint-Laurent, mais aussi du taux de change avantageux.

«On s’est dit : ‘on est fans de la série «The White lotus» et pourquoi pas essayer d’attirer les producteurs de la télésérie ici, à Québec’», a indiqué la conseillère en communication, Jenna Dubé.

L’organisme a été inspiré par un récent article sur les retombées possibles liées à cette série, mais aussi par les impacts de l'émission coréenne «Goblin», qui a été tournée à Québec en 2016 et «qui a encore des répercussions pour notre destination».

«Je pense que c’est plus de 2 milliards d’épisodes vus en Corée du Sud et en Asie. Donc, on le voit, le bénéfice est grand pour des destinations comme Québec qui attirent ce type de tournages», a précisé Mme Dubé.

L’organisme invite les Québécois à participer à l’opération de charme en partageant le document de Destination Québec cité sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #quebeccite.

-Avec les informations de Pascale Robitaille, TVA Nouvelles