EN VIDÉO | La neige fait des ravages sur les routes en Colombie-Britannique

L’épais manteau de neige qui recouvre le sud de la Colombie-Britannique fait des ravages sur les routes, ainsi que sur les lignes de transport en commun et de traversiers.

«C’est beau, mais c'était un trajet traitre de New West à Delta, près [du pont] Alex Fraser. Restez à la maison et loin des routes si possible. C'est le chaos et même avec des pneus d'hiver, j'ai glissé plusieurs fois et fait des embardées. Restez en sécurité tout le monde», a écrit sur Twitter la journaliste du «Global News» Emily Lazatin.

L’aéroport de Vancouver est lui aussi affecté, d’après la même source.

Vers 6 h du matin mardi, 30 centimètres de neige étaient déjà tombés aux aéroports de Victoria et de Vancouver, et jusqu’à 32 centimètres dans certaines régions.

Les services de traversiers de la province ont dû annuler la plupart de leurs trajets, car la neige rend les abords des terminaux inaccessibles. D’autres ont dû être annulés à cause de la fermeture de certaines routes menant aux terminaux.

La plupart des campus postsecondaires de la région métropolitaine de Vancouver ont également été fermés.

Ayant dû composer avec des retards, les transports en commun ont aussi subi les impacts des conditions météorologiques.