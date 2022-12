Encore plus de matchs de la LNH en direct à TVA Sports

TVA Sports procède à un important changement de programmation dans le but de combler un besoin des amateurs de hockey. En effet, à compter de janvier 2023, la chaîne sportive offrira davantage d’événements en direct!

La chaîne annonce qu’elle ajoute une soixantaine de matchs de la LNH par année en diffusant encore plus de programmes doubles et de matchs en fin de soirée.

L’émission L’Après-match LNH cèdera en semaine sa place à des matchs de la LNH de 21h30, 22h ou 22h30 et permettra ainsi de voir plus régulièrement des joueurs qui évoluent dans d’autres fuseaux horaires comme Connor McDavid, Jonathan Huberdeau, Nathan MacKinnon, Philip Danault, Jack Eichel, Trevor Zegras et plusieurs autres.

«Nous sommes à l’écoute des amateurs qui demandent de plus en plus de matchs de la LNH. Nous avons déjà entrepris un virage pour faire des événements en direct la pierre angulaire de notre programmation et ce changement s’inscrit dans cette direction. D’ailleurs, TVA Sports présentera plus de 400 matchs de hockey en 2023, du jamais vu au Québec», mentionne Louis-Philippe Neveu, le directeur général de la chaîne sportive.

L’émission L’Après-match LNH du samedi, présentée après les parties des Canadiens de Montréal, sera de retour et sera toujours animée par Dave Morissette. Le populaire animateur participera également aux plus importants événements de la LNH, notamment le match des étoiles, les séries éliminatoires et la finale de la Coupe Stanley.

Par ailleurs, les amateurs pourront retrouver Elizabeth Rancourt à l’animation du hockey du samedi soir dès le 31 décembre alors que les Canadiens affronteront les Capitals à Washington, ainsi que lors des matchs en semaine. Avant de coanimer L’Après-match LNH, Elizabeth avait fait sa marque pendant plusieurs années à la couverture des Canadiens.

Le directeur général de la chaîne ajoute que les membres des équipes touchés par ces changements de programmation seront réaffectés à d’autres productions de TVA Sports et de TVA.

Rappelons que TVA Sports a également confirmé mardi qu’elle a été choisie comme diffuseur officiel de l’Euro 2024 et 2028. Selon M. Neveu, plusieurs autres annonces d’événements en direct sont prévues en janvier.