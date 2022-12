Fillette happée à mort: malgré la douleur, la mère compatit avec l’accusé

Malgré le tort irréparable lié à la perte de sa fille, la mère de la petite Mariia, qui a été happée à mort il y a une semaine, a de la compassion envers l’accusé qui ne s’est pas arrêté la semaine dernière après l’impact sur la rue Parthenais à l’angle de la rue De Rouen.

• À lire aussi: Fillette tuée à Montréal: du champ de bataille en Ukraine aux funérailles de son enfant

Si la mère de la victime a de la sympathie pour l’homme de 45 ans accusé de délit de fuite mortel, c’est parce qu’il est lui aussi père de famille, a confié mardi à TVA Nouvelles le curé de la cathédrale orthodoxe ukrainienne. Les funérailles de l’enfant auront d’ailleurs lieu mercredi matin à cet endroit.

L’accusé Juan Manuel Becerra Garcia a en effet deux enfants. Il reviendra en cour en mars prochain.

Le curé Wolodymyr Koushnir a expliqué qu’il s’agira certainement des funérailles les plus difficiles à célébrer. Il prédit que la cathédrale, qui peut accueillir 500 personnes, sera bondée mercredi à 10h.

Mardi soir, les parents de la petite Mariia tiendront une conférence de presse à 18h15.

Andrii, le père de la jeune victime, a réussi à quitter les champs de bataille en Ukraine pour être présent aux funérailles. Un tour de force réussi grâce aux efforts du consulat ukrainien à Montréal.

«J’ai parlé avec la mère et j’ai été surpris par certains de ses propos. Je ne connais pas l’histoire au complet, mais elle me disait que, malgré la tragédie et le fait qu’elle ne reverrait plus sa fille, l’accusé a quand même deux enfants. Malgré toute la douleur, elle ne voulait pas qu’il soit puni de façon excessive», explique M. Koushnir.

Plus de 150 000 en dons amassés jusqu’à présent pour la famille.