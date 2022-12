«Il y a trop de travail à faire»: pas d’élection en 2023, dit Trudeau

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, assure qu’il ne déclenchera pas d’élection en 2023 parce qu’«il y a trop de travail à faire».

Malgré les menaces du NPD de retirer leur appui au Parti libéral, ce qui renverserait le gouvernement minoritaire de M. Trudeau, le premier ministre considère que ça permet à son parti de faire ses preuves.

« C’est un moment et une façon de démontrer qu’un gouvernement progressiste [...] peut livrer. Et on a des années pour faire ce travail et j’ai l’intention de faire ce travail», affirme-t-il en entrevue avec Pau Larocque au TVA Nouvelles.

L’arrivée de Pierre Poilièvre à la direction du Parti conservateur du Canada fait en sorte que les Canadiens «s’attendent à ce qu’[il se] batte pour eux», croit le premier ministre.

«Voici quelqu'un qui veut nous ramener dans l'ère Harper, un pays beaucoup plus de droite qui n’est pas à l’image de ce que les Canadiens veulent», dit-il.

Inflation

Alors que l’incertitude entourant l’économie mondiale inquiète plusieurs Canadiens, le premier ministre assure que son gouvernement sera au rendez-vous.

«En même temps, on voit que l’économie mondiale va moins bien et va aller moins bien dans les mois à venir. Donc, on va continuer d'appuyer les gens pendant que les gens continuent d’être là les uns pour les autres», assure Justin Trudeau.

Il rappelle d’ailleurs que le Canada se trouve «dans les meilleures situations fiscales de tous nos alliés».

«On a la capacité d'aider plus si on en a besoin», déclare-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.