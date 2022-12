La résidence «La Villa d'Alma» en grève durant le temps des fêtes

Les syndiqués de la résidence «La Villa d'Alma», située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont rejeté, lundi, la dernière offre patronale.

Ils ont refusé l'offre finale à 91 %. Ils demandent plus et soulignent que le salaire ne convient plus avec l'inflation ainsi que l'augmentation du coût de la vie.

«L'employeur a fait un bout de chemin. Il offre 5,50$ étalé sur 3 ans, mais c'est insuffisant», a confirmé la vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Hélène Brassard.

Les employés espèrent un rattrapage salarial de 9$ sur trois ans, une demande raisonnable selon eux. Ils sont en grève depuis le 6 décembre. «Ce n'est pas extrêmement haut, mais on ne veut aller plus que ça. On va tenir notre offre, on est un petit groupe, on se tient», a expliqué Christiane Boulanger, employée de «La Villa d'Alma». Ils s'attendent à passer Noël en grève.

«Je soutiens toutes les femmes dehors. Ils devraient donner le salaire qu'ils veulent, c'est vrai. Elles travaillent bien, elles s'occupent bien de nous», a expliqué Raymonde Lafortune, résidente de la Villa d'Alma.

Les employés ont tout de même préparé une surprise aux bénéficiaires. «Il y a des décorations de Noël dans toutes les salles à manger, au moins ils sont dans l'ambiance des fêtes», a expliqué Mme Boulanger.

Les services essentiels sont offerts à la résidence. Pour le moment, aucune rencontre n'est prévue avec l'employeur.