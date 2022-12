Meurtre entre gangs: «une tête d'affiche de la violence à Laval» accusée

Deux jeunes membres d’un gang de rue, dont un individu considéré par les policiers comme «une tête d'affiche de la violence à Laval», sont accusés d'avoir assassiné le bras droit du chef d’un autre gang à la sortie d'un bar, en août 2021.

Sylvain Kabbouchi, 23 ans, et Tarek Youssef Baydoun, 27 ans, ont été arrêtés par la Sûreté du Québec mardi matin alors qu’ils se trouvaient en détention en attendant leurs procès dans d’autres affaires.

PHOTO COURTOISIE

Les deux résidents de Laval font face à des accusations de meurtre au premier degré pour avoir tué Nitchell Lapaix.

Les jeunes hommes, qui seraient membres du gang lavallois Chomedey 45, comparaîtront au palais de justice de Montréal en après-midi.

Le 17 août 2021 au petit matin, Lapaix quittait un bar de danseuses de l’île Jésus lorsqu’il a été criblé de balles.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI (MAXIME DELAND)

La victime était sortie de prison seulement trois mois plus tôt et avait un lourd passé judiciaire en matière de possession de stupéfiants, de voies de fait et d’agression armée sur un agent de la paix.

Selon nos informations, Nitchell Lapaix était un proche de Jean-Philippe Célestin, considéré comme un chef de gang par les policiers.

Photo courtoisie

Le meurtre est en lien avec le contrôle de territoire de stupéfiant à Laval, selon le capitaine Martin Robert de la Division d’enquête sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé de la Sûreté du Québec.

«Il y a des recherches de témoins, de caméras de surveillances, des rencontres d’informateurs, des analyses des tours cellulaires et de la scène qui nous ont permis de récupérer les informations nécessaires», a-t-il indiqué en entrevue avec Le Journal.

Photo Pierre-Paul Poulin

Il ne s’agirait pas du premier crime commis conjointement par les deux jeunes hommes, puisqu’ils sont accusés conjointement en Ontario de tentative de meurtre sur un jeune Montréalais, a précisé la SQ.

Plusieurs dossiers

D’autres accusations s’ajoutent aussi pour Kabbouchi: il devra maintenant faire face à des chefs de séquestration, de décharge d’arme à feu et de vol qualifié en lien avec un évènement survenu à Boisbriand, quelques jours avant le meurtre de Lapaix.

Les causes s’accumulent donc pour l’accusé qui attend son procès dans une affaire d’enlèvement survenu en janvier dernier à Laval.

Avec des complices, il aurait kidnappé une femme enceinte à son domicile après un conflit entourant une transaction de cryptomonnaie qui aurait mal tourné.

Des procédures judiciaires sont aussi actuellement intentées contre lui pour trafic de stupéfiants, complot et menaces. Il a été accusé dans la foulée d’une saisie de 2kg de carfentanyl, une drogue 100 fois plus puissante que le fentanyl, en décembre 2021 à Granby.

«On a arrêté une véritable tête d’affiche de la violence à Laval. Il est impliqué dans tous les crimes : collecte, trafic, décharge d’arme à feu, séquestration et maintenant meurtre aussi», a illustré le capitaine Robert.

Photo Pierre-Paul Poulin

Kabbouchi avait été la cible de deux tentatives de meurtre dans les dernières années.

Baydoun est pour sa part derrière les barreaux en attendant des procès pour diverses infractions liées aux armes à feu qui se seraient déroulées en juillet et août 2021.

Il était sorti de prison seulement quelques mois plus tôt, après avoir été derrière les barreaux depuis juin 2017 pour le vol de plus d’un million de dollars en bijoux à une septuagénaire.

D’autres meurtres résolus par la Division d’enquête sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé

- Joshua Sarroino a été accusé en janvier dernier du meurtre d’Éric Francis De Souza. Près de trois ans plus tôt, la victime avait été atteinte par balles alors qu’elle était attablée restaurant Sofia du quartier Dix30, à Brossard.

- En avril, Wally-Isaya Laguerre-Lamarre, Isahia Paulotte, Donte Malik Strachan et Tyann Strachan ont été accusés pour le meurtre de Ryan Bracken, survenu dans un studio de tatouage de Gatineau en décembre 2020.