«Noël sans une dinde, ce n’est pas Noël»

Noël approche à grands pas, et qui dit temps des Fêtes dit aussi consommation de dinde pour les repas traditionnels. Dominique Talbot d’«À vos affaires» est allé à la rencontre d’un éleveur à Saint-Alexandre-d’Iberville, en Montérégie.

Au Canada, plus de six millions de dindes sont vendues annuellement.

«La demande est en hausse, elle est au rendez-vous. Les éleveurs de dindons au Canada, nous sommes-là, nous avons l’inventaire», témoigne Benoît Fontaine, président de la Ferme avicole Benoît Fontaine.

En raison du contexte économique actuel, le prix de production a augmenté, mais de façon raisonnable.

«Avec la formule de coût de production, les conventions de mise en marché et la gestion de l’offre, le prix a augmenté par rapport à la moulée et au dindonneau. En épicerie, nous n’avons pas de contrôle. Elle coûte plus cher à engraisser, mais pas autant qu’on pourrait le croire», explique-t-il.

