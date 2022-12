Pourquoi TikTok est vu comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis

Les mises en garde se multiplient aux États-Unis contre TikTok et les risques que ses liens avec la Chine font peser sur la sécurité nationale, selon ses détracteurs.

Voici leurs arguments.

Partage de données

Comme ses concurrents Instagram, Snapchat ou YouTube, le modèle de TikTok repose, pour beaucoup, sur l'utilisation des données relatives à ses utilisateurs, dont beaucoup sont jeunes, voire très jeunes, et se soucient peu de ces questions

Les critiques de TikTok s'inquiètent du fait que ces données soient accessibles à la maison mère de la plateforme, le groupe chinois ByteDance, théoriquement soumise au contrôle du parti communiste chinois.

Pour autant, certains experts estiment ces inquiétudes exagérées. Ils font valoir que de nombreux acteurs malveillants peuvent avoir accès à ces données, quel que soit le propriétaire de la plateforme.

«Si on parle des données relatives à des citoyens américains, c'est le "Far West"», avance Justin Sherman, chercheur à l'école de politiques publiques de l'université Duke.

«Il y a très peu de réglementation, les sociétés amassent, en permanence, des tonnes de données, qu'il s'agisse de compagnies américaines ou étrangères», ajoute-t-il.

TikTok a indiqué cette année qu'il allait stocker aux États-Unis toutes les informations relatives aux utilisateurs américains.

Espionnage

Comme toutes les applications, TikTok ouvre potentiellement l'accès à d'autres données et fonctionnalités du téléphone de l'utilisateur.

«À chaque fois que vous téléchargez une application sur un téléphone, il est possible que cette application serve à accéder à d'autres choses» sur l'appareil, rappelle Michael Daniel, directeur général de la Cyber Threat Alliance, organisation non gouvernementale dédiée à la sécurité informatique.

À travers l'application, un opérateur mal intentionné peut notamment «activer le micro ou la caméra de cet équipement sans que l'utilisateur n'en ait même conscience», poursuit Michael Daniel, ancien coordinateur en matière de cybersécurité au sein du Conseil national de sécurité américain.

En charge des stratégies de sécurité au sein de la société de cybersécurité Cato Networks, Etay Maor cite l'exemple de Pegasus, un logiciel espion créé par l'entreprise israélienne NSO Group et utilisé par certains dirigeants politiques pour surveiller critiques et opposants.

«Peut-être qu'avec TikTok, nous installons la version chinoise de Pegasus sur nos téléphones intelligents», fait-il valoir. «Je crois que c'est ce qui préoccupe le gouvernement américain.»

Censure

Parmi les risques associés à TikTok, les experts citent également la possibilité offerte aux autorités chinoises de censurer certains contenus pour s'aligner sur la politique du parti communiste chinois.

«L'idée est que le gouvernement chinois pourrait enjoindre à TikTok de ne pas laisser filtrer sur sa plateforme des contenus qui soutiennent (la contestation au Tibet ou à Taïwan) et, du coup, façonner le paysage de l'information» accessible aux utilisateurs, selon Michael Daniel.

TikTok assure n'être jamais intervenu sur ses contenus pour satisfaire les autorités chinoises.

Pour autant, «en considérant comment les autorités chinoises censurent l'information et limitent le travail des journalistes, il n'est pas du tout farfelu de dire que la même chose pourrait se produire sur TikTok ailleurs» qu'en Chine, considère Justin Sherman.

Désinformation

Au-delà d'une possible modération des contenus orientée politiquement, des observateurs évoquent la possibilité que TikTok soit utilisé pour influencer l'opinion et perturber le processus démocratique aux États-Unis, à l'instar de la campagne menée par la Russie avant le scrutin présidentiel américain de 2016.

Une étude menée par l'organisation Global Witness et le centre Cybersecurity for Democracy, rattaché à la New York University, a déjà montré que TikTok avait laissé filtrer de nombreuses vidéos contenant de la désinformation lors de la campagne des dernières législatives américaines.

À l'issue d'une analyse comparée, TikTok »a eu les plus mauvais résultats parmi toutes les plateformes testées», un échantillon qui comprenait également Facebook et YouTube.

En réponse à ces insuffisances, le réseau social a mis en place de nouvelles mesures de modération et exige désormais que les comptes de gouvernement et politiciens soient vérifiés.

Hostilité à la Chine

Certains experts s'interrogent sur la capacité de TikTok à satisfaire les inquiétudes américaines, la plateforme étant ostracisée, par principe, pour ses liens avec la Chine. Un climat qui devrait encore se détériorer avec la prise de contrôle des républicains à la Chambre des représentants, en janvier.

Historiquement plus hostiles à la Chine que les démocrates, les républicains mettent sous pression le gouvernement du président Joe Biden, qui négocie actuellement avec TikTok un possible protocole qui satisferait aux questions de sécurité nationale.

Entamées il y a plus de trois ans, les discussions s'éternisent et, selon le site Politico, des divergences persistent au sein du gouvernement, ce qui pourrait mener à une impasse et inciter l'État américain à forcer ByteDance à vendre TikTok.