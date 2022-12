Projet d'achat de terrain: les citoyens de Saint-Boniface bloquent la municipalité

Les citoyens de Saint-Boniface, en Mauricie, veulent empêcher la Ville d’acquérir une maison destinée à la démolition.

La maison concernée est située aux coins des rues Guimond et Principale.

La majorité des membres du conseil municipal voulait acquérir cette maison et ce terrain par souci de sécurité. Ils voulaient, entre autres, pouvoir élargir la voie.

«Le premier pas, c'était d'acheter la bâtisse, mais on ne savait pas c'était pour coûter combien pour la démolir, on ne savait pas combien c'était pour coûter de réaménager le coin de rue alors il y avait encore plusieurs inconnues pour ce projet-là. Démolir une bâtisse, c'est deux logements et un local commercial en pleine crise du logement, ce n'est pas une très bonne idée», a expliqué le conseiller municipal du siège numéro un qui s'est vivement opposé à l'idée, Luc Arseneault.

Les deux logements sont inhabités depuis quelques mois, mais une coiffeuse occupe l'endroit depuis plusieurs années.

Ce sont 466 personnes qui ont signé le registre pour empêcher la municipalité d'emprunter des fonds, alors que 450 signatures étaient requises.

Certains trouvent que ce serait de l'argent dépensé inutilement, d'autres que la situation est encore viables telles qu'elle est.

Pourtant, plusieurs autres dénoncent la dangerosité du coin de rue.

«Depuis 10 ans, il y a 70 maisons de plus qui sortent là. On a les autobus scolaires, ils ont agrandi l'école alors on a plus d'autobus scolaires, ensuite de ça, une caserne de pompier qui, fort probablement, peut s'en venir-là. Tout ça ensemble, on a décidé, nous autres de dire : “on va acheter la maison” et en plus la maison, elle n'était qu'à 125 000», a souligné le maire de Saint-Boniface, Pierre Desaulniers.

Un prix qui augmentera à 166 000 dollars en janvier. L'étape suivant le registre est le référendum. Le maire n'est pas fermé à l'idée, mais devra prendre la décision en compagnie de son conseil après la période des Fêtes.

Une telle démarche peut coûter entre 30 et 35 000 $.

En attendant, M. Desaulniers accepte la décision de ses citoyens qui ont voté “non”.