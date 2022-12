Saguenay-Lac-Saint-Jean: Les virus qui circulent menacent les hôpitaux de la région

La présence de trois virus qui se propagent simultanément au Saguenay-Lac-Saint-Jean risque de fragiliser la situation déjà très précaire dans les hôpitaux de la région.

Les autorités de la santé sont inquiètes malgré la diminution du nombre de personnes affectées par le virus respiratoire syncitial.

«On constate une montée du nombre de cas de COVID-19 et d'influenza», a indiqué le chef des urgences des hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Dr Bruno Hamel, en entrevue à TVA Nouvelles.

La direction du centre de santé régional se prépare à faire face à un achalandage anormalement élevé dans les urgences.

«Le fait d'avoir vécu deux ans de pandémie, d'avoir été plus isolés, on a un système immunitaire qui s'est peu développé, surtout pour la pédiatrie, a précisé le Dr Hamel. Le fait d'avoir deux virus qui se propagent en même temps augmente aussi le risque de dangerosité et de surinfection.»

Les virus affectent particulièrement les enfants qui les transmettent aux adultes de leur entourage.

Pour savoir si vous devez vous rendre ou non à l'urgence, l'urgentologue recommande d'être très attentifs à l'état général du malade.

«Si vos enfants ont un pic de température, mais qu'ils s'amusent, qu'ils jouent et qu'ils s'hydratent bien, je pense que c'est moins inquiétant, a-t-il expliqué. Une température qui persiste et qui ne baisse jamais, avec un manque d'hydratation, manque de force et des maux de tête, c'est sûr que c'est plus inquiétant. Ce que les gens savaient peut-être moins, c'est que l'influenza ça cause des hospitalisations, au même titre que la COVID.»

La vigilance sera de mise pendant le long congé des Fêtes pour une troisième année consécutive.

L'urgentologue a rappelé que la vaccination demeure le meilleur outil pour limiter les risques de complications.