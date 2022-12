Terry Hall, le chanteur de The Specials, est décédé à l’âge de 63 ans

Les membres du groupe de ska britannique The Specials ont annoncé lundi soir (19 déc. 22) sur les réseaux sociaux que leur chanteur, Terry Hall, était décédé d’une « brève maladie ».

«C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès, après une brève maladie, de Terry, notre magnifique ami, frère et un des plus brillants chanteurs, auteurs et compositeurs que ce pays ait jamais compté. Terry était un mari et un père merveilleux, l’une des âmes les plus gentilles, les plus drôles et les plus authentiques. Sa musique et ses performances représentaient l’essence même de la vie... la joie, la douleur, l’humour, le combat pour la justice mais surtout l’amour», peut-on lire dans le communiqué des musiciens.

«Il manquera profondément à tous ceux qui l’ont connu et aimé, il laisse derrière lui en cadeau sa remarquable musique ainsi que sa profonde humanité», ont-ils conclu.

Le groupe était composé de Terry Hall, Neville Staple, Lynval Golding, Roddy Radiation, Horace Panter, Jerry Dammers, John Bradbury, Dick Cuthell et Rico Rodríguez.

Terry Hall a rencontré le succès avec The Specials à la fin des années 70 et au début des années 80 avec des chansons telles que Ghost town, Gangsters ou encore Too much too young. Après avoir quitté le groupe en 1981, Terry Hall a formé Fun Boy Three avec Neville Staple et Lynval Golding.

The Specials avaient repris du service à plusieurs reprises au fil des années. Ils avaient sorti, en 2019, un nouvel album, Encore. Après une tournée en 2021, ils avaient donné quelques concerts cette année.

Terry Hall était marié à la réalisatrice Lindy Heymann avec qui il a un fils. Il a également deux fils aînés avec son ex-femme, Jeanette Hall.