À VOIR | Un pilote culotté décolle malgré un avertissement de tornade

Un pilote de la compagnie Spirit Airlines ne s’est pas laissé impressionné par un avertissement de tornade, émis à l’aéroport de Dallas, au Texas, la semaine passée, et a choisi de décoller malgré les avertissements clairs de la tour de contrôle.

Plusieurs tiktokeurs ont publié les images de cette scène pour le moins particulière, qui se serait déroulée le mardi 13 décembre dernier.

C’est d’abord l’utilisateur milehighmari_ qui a publié la semaine passée une première vidéo où on le voit riant et surpris de voir l’appareil décoller malgré la météo.

Il met ensuite en ligne une autre vidéo où l’on voit clairement l’appareil jaune vif décoller de Dallas.

Cette séquence a été vue plus de 7 millions de fois.

Le jeune homme publie d’ailleurs de nombreuses vidéos de l’aéroport où il travaille, à l’aéroport Dallas Fort Worth Airport (DFW). Il affirme étudier pour devenir pilote.

Un autre utilisateur a ensuite publié une nouvelle vidéo de l’événement, mais cette fois-ci avec les conversations radio lors du décollage. L’on y entend le pilote défier le contrôleur aérien en lui disant qu’il se trouve déjà sur la piste et qu’il se rend à Vegas.

La conversation est si particulière qu’elle donne l’impression qu’elle a été créée pour un «stunt» publicitaire.

Un utilise va même jusqu’à commenter : «ce devrait vraiment être une publicité pour le SuperBowl!»

Une autre vidéo montre une passagère qui aurait filmé dans l’appareil dans lequel elle dit avoir été lors de l’avertissement de tornade.

Il n’a pas été possible de vérifier la véracité de l’événement.

Une chose est sûre, plus de 62 vols qui devaient décoller de l’aéroport Dallas Fort Worth ont été annulés le 13 décembre dernier, et plus de 560 autres ont été retardés en raison du mauvais temps, dont des avertissements de tornade.