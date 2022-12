Bonne nouvelle pour Kingston, le chien «influenceur» atteint d'une maladie rare

Le chien acrobate, Kingston, est atteint d'une maladie rare et devait subir une coûteuse chirurgie, mais les citoyens ont fait preuve de tant de générosité que les maîtres de Kingston ont pu le faire opérer.

Et la chirurgie est une réussite.

Le 6 décembre dernier, Joannie Pearson s’est rendue au Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de Trois-Rivières pour l’opération de Kingston. Le border collie de deux ans est de retour à la maison depuis deux semaines et se porte très bien.

«Ça a super bien été. Ils ont fait une petite incision dans son cou. Ils devaient passer par une veine pour se rendre à l'endroit où ils devaient ajouter des bouchons pour boucher la veine qui ''by-pass'' le travail du foie», a raconté sa maîtresse, Joannie Pearson.

Kingston était atteint d'une maladie rare, le Shunt porto-systémique intrahépatique, où une anomalie d'un vaisseau sanguin empêchait son foie de bien filtrer son sang qui est ensuite réacheminé à son cœur, puis son cerveau. Cette intoxication entraîne des problèmes neurologiques.

«Habituellement, ils ne peuvent pas fermer la veine à 100% parce que le foie n'est pas habitué d'avoir autant de sang. Mais pour Kingston ils ont pris les précautions nécessaires et ils ont été capables de la boucher à 100 %. C'est un cas très rare et c'est extraordinaire», a-t-elle expliqué.

Joannie Pearson est passée par toute la gamme des émotions, puisque l'opération était risquée.

«Puisqu'ils vont boucher une veine, on ne sait pas comment le chien va réagir mais les vétérinaires m'ont soulagé. C'est plus le prix qui était important», a confié la jeune femme.

Un coût global d'environ 18 000$.

«Le prix dépendait des bouchons qu'il allait avoir besoin et Kingston n'a pas eu besoin de beaucoup de bouchons, donc le prix a coûté beaucoup moins cher de ce qu'on avait eu dans la soumission donc ça aussi, c'était une belle nouvelle», a-t-elle admis.

Grande générosité

Ils ont pu compter sur la grande générosité des gens. Les donateurs lui ont permis d’éponger une partie des frais.

«Ça a été une aide grandiose, je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu du soutien autant en don que psychologique. C'était des beaux mots, du monde qui me partageait aussi leur histoire. Se sentir supporté par autant de gens ça a vraiment fait du bien», a-t-elle admis, reconnaissante.

La convalescence de Kingston est maintenant terminée. Il ne lui reste qu'une prise de sang préventive, dans deux semaines, pour s'assurer que tout soit derrière lui.

«Aujourd'hui, on peut recommencer à tirer le frisbee, tranquillement recommencer notre sport. C'est mon partenaire, c'est mon fidèle ami et on partage des passions communes ensemble. Je ne peux pas avoir un meilleur partenaire pour l'année 2023», a mentionné Joannie.

L'année à venir leur réserve de belles choses.

«On va continuer les spectacles canins, on va continuer à faire du frisbee. Et on est en train de monter un programme pour offrir aux jeunes ici au Saguenay pour les initier au monde canin. Plein de belles aventures qui nous attendent», a-t-elle ajouté.