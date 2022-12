La coroner Sophie Régnière considère dans son rapport que Charleric Ouellet était déjà mort au moment où le 911 a été alerté l’été dernier, à Québec.

• À lire aussi: Le corps de Charléric Ouellet retrouvé dans un bassin à Québec

• À lire aussi: 7e journée de recherches pour retrouver Charleric Ouellet

• À lire aussi: Disparition de Charleric Ouellet: jour quatre des recherches à Québec

Le 29 juin 2022, vers 14 h 45, la victime de 28 ans et son père s’affairaient à cueillir des fraises dans une ferme du rang Saint-Ange, à Québec.

Alors que Charleric a mis le pied sur une lisière de fraises, son père lui a rappelé d’être prudent. Immédiatement, il a pris la fuite en courant vers le nord, en longeant la rivière.

Son père s’est mis à sa recherche, mais dix minutes plus tard, il a demandé l’assistance du propriétaire des lieux, puis le 911 a été appelé. Des recherches intensives ont été menées pendant quelques jours.

Mobilisation importante

La police de Québec avait déployé son unité de recherche dans un secteur boisé du rang Saint-Ange, dans l’ouest de la ville près de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Le maître-chien, un drone, une patrouille à vélo et d’une équipe de bénévoles de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage avaient aussi été mis à contribution. Des plongeurs de la Sûreté du Québec ont également été appelés à se rendre sur place afin d’explorer deux bassins situés sur une fraisière.

Le 5 juillet 2022, vers 9 h, le maître-chien a effectué une nouvelle ronde. Se rendant au bassin situé à quelques pas du dernier point où la trace de M. Ouellet a été détectée, il a aperçu ce dernier qui flottait à environ 15 mètres du bord.

Dans son rapport, Me Régnière conclut à une noyade accidentelle.

Selon le dossier de sa psychologue, M. Ouellet était suivi en 2018 et 2019 en raison notamment d’un trouble du spectre de l’autisme, d’un déficit de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble anxieux.

« Le 24 juin 2022, M. Ouellet s’est présenté à l’urgence du CHUL puisque, depuis 72 heures, il allait moins bien. Sa pensée était désorganisée, son sommeil était plus difficile. M. Ouellet a refusé la médication », peut-on lire.

« Le suivi réalisé à compter du 24 juin montre une prise en charge rapide, un plan bien établi avec le support de la famille, la mobilisation de spécialistes, mais également, une ambivalence de M. Ouellet dans ce suivi », écrit la coroner.

Imprévisible

Au moment de sa disparition, il aurait eu une réaction imprévisible à un simple avertissement.

« Il est possible que M. Ouellet, dans sa course (...) ait pensé traverser le bassin, tout comme il avait traversé la rivière, très peu profonde. Or, une fois dans le bassin, il n’a pas été en mesure de regagner la terre ferme », ajoute Me Régnière, qui précise que la séquence des événements s’est déroulée excessivement rapidement.

« En considérant qu’un décès par noyade survient généralement en quelques minutes, on peut considérer que M. Ouellet était déjà mort au moment où le 911 a été appelé. »