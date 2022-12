Des milliers d'heures à découvert dans les hôpitaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

À quelques jours de Noël, il y a toujours près de mille quarts de travail qui ne sont toujours pas comblés chez les infirmières du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«C'est pire cette année, parce qu'il y a moins d'infirmières, a déploré la présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin. C'est difficile de trouver des solutions quand on a la face contre le mur.»

Plus de 300 quarts de travail sont encore à découvert pour la période du 23 décembre au 4 janvier prochain, et près de 1000, jusqu'au 14 janvier. La situation est particulièrement critique pour les hôpitaux de Roberval et de Dolbeau-Mistassini.

«Nous n'avons pas la main-d'œuvre pour assurer tous les services de santé dans la région», a ajouté Mme Boivin.

L'administration régionale de la Santé assure tout mettre en place pour éviter des interruptions de services et le temps supplémentaire obligatoire. Pour le syndicat, cela signifie fort possiblement réduire le personnel dans certains secteurs, « comme par exemple mettre 3 infirmières là où il y en a habituellement 4", selon la présidente régionale.

Le directeur logistique du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, Marc Thibault, salue le volontariat du personnel, qui a permis de combler de nombreuses plages jusqu'ici.

«On ne garde pas les gens en temps supplémentaire, mais on leur en offre, a-t-il expliqué. On leur demande aussi de concilier certains congés, on voit comment on pourrait modifier certains horaires.»

«Quand on voit passer les plages vides, on se dit qu'on doit en prendre pour aider nos collègues à avoir un temps des Fêtes respectable», a ajouté Julie Boivin.

La Fédération des infirmières invite d'ailleurs l'administration régionale de la santé à planifier le temps des Fêtes 2023... dès le retour en janvier.

«Il faut trouver le moyen d'aller chercher du personnel qui avait déjà quitté le réseau», a suggéré la présidente régionale de la FIQ.