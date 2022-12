Elles nouent une amitié et affrontent ensemble la maladie de leurs enfants

Alors que leurs enfants sont tous deux atteints d’un cancer, ces deux mères nouent une amitié qui leur permettra de trouver un soutien précieux pour surmonter cette épreuve.

Lena et Brandon ont aujourd’hui tous les deux cinq ans, et nourrissent l’un pour l’autre une profonde amitié qui a débuté en 2020, alors que la COVID-19 s’installait.

Environ six mois avant leur rencontre, Lena, qui n’avait pas encore 2 ans, était frappée par un cancer.

«On est rentrés à l’urgence le soir le 6 septembre, et tout de suite après deux heures de prises de sang, on a reçu le diagnostic», se souvient Christina Kadas, la mère de Lena.

C’est la Dre Sharon Abish, hémato-oncologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants, qui a posé le diagnostic.

«C’était une leucémie lymphoblastique. Ça, c’est le cancer le plus fréquent pour les enfants de son âge», explique-t-elle.

Début 2020, c’est au tour de Brandon d’amorcer son combat contre le cancer.

«Il avait un neuroblastome, alors il s’est présenté avec des douleurs abdominales», relate Dre Abish.

Une rencontre inopinée

Alors qu’il regagnait avec sa mère son véhicule dans le stationnement de l’hôpital, Brandon s’est senti mal.

Christina, qui passait par là avec Lena, s’est arrêtée pour leur venir en aide.

«Son enfant avait vomi dans l’auto, se souvient-elle. Elle m’a demandé si j’avais des essuie-tout, ou si je pouvais l’aider.»

Angie Schizas, la mère de Brandon, partage les souvenirs de Christina.

«Puis elle m’a dit: "Ma fille aussi elle a le cancer". Donc la petite fille est venue, elle était toute petite, sans cheveux: ça m’a frappée», explique Mme Schizas.

En discutant, les deux femmes découvrent à leur grande surprise qu’elles demeurent toutes deux dans la même rue, à Vaudreuil-Dorion.

Une grande amitié venait de naître.

«La COVID venait d’arriver, tout le monde était isolé. Mais nous, les enfants avaient l’un et l’autre. On venait à l’hôpital minimum trois ou quatre fois par semaine. Il n’y avait personne qui me comprenait comme Angie», souligne Mme Kadas.

Rémission

Au grand plaisir des parents et des médecins, Lena et Brandon sont en rémission et se portent très bien.

Après avoir subi 854 jours de traitement, Lena est par ailleurs devenue un symbole d’espoir: son visage se retrouve un peu partout avec celui Pernell Karl Subban à l’hôpital de Montréal pour enfants. Elle est la représentante de la campagne de Noël de la fondation.

«C’est excessivement difficile pour les familles et les enfants qui savent qu’ils vont passer Noël à l’hôpital, alors évidemment, en décembre, on demande à la communauté d’aider, et de faire leurs dons avant la fin de l’année», explique Renée Vézina, présidente de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.