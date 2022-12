Grave infection au streptocoque A: «ma fille a dû se faire intuber, j’ai eu peur de la perdre»

Une mère appelle à la vigilance après l’hospitalisation de sa fille de six ans en raison d’une grave infection au streptocoque A, dont les cas sont en hausse et contribuent à l’engorgement des urgences pédiatriques à l’approche des Fêtes.

«Il ne faut pas hésiter à consulter quand tu vois que ton enfant est vraiment mal en point. Ma fille, elle a été obligée de se faire intuber, j’ai eu peur de la perdre», témoigne Mélanie Hurteau au bout du fil à Ormstown, près de Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie.

La mère de trois filles est encore sous le choc tandis que sa cadette, Madison, se remet tranquillement du streptocoque A grâce à des antibiotiques.

Dans la plupart des cas, la bactérie présente dans la gorge et sur la peau cause des infections bénignes, comme des pharyngites ou la scarlatine.

La petite de six ans a eu moins de chance: couverte de plaques rouges, la fièvre ne passait pas au bout de 48 heures. Elle a dû être transportée d’urgence en ambulance à l’Hôpital de Montréal pour enfants, où elle a été hospitalisée trois jours et plongée dans un coma artificiel.

Plus exposé aux bébittes

Depuis quelques semaines, le Québec et au moins cinq pays d’Europe ont signalé une hausse des cas d’infections invasives à streptocoque du groupe A.

«On est dans une phase de post-pandémie. Pendant deux ans, la population n’a pas été exposée à toutes sortes de virus et de bactéries comme l’influenza et le streptocoque A et il y a une sorte de rattrapage», explique le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital général juif, à Montréal.

«On a plus de cas, et c’est mathématique, plus on a de cas, plus on a d’infections sévères et invasives», souligne-t-il.

Après la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial, c’est au tour de la grippe et du streptocoque A de semer la pagaille dans les urgences pédiatriques, malgré une relative accalmie ces derniers jours.

«C’est l’enfer», laisse tomber le Dr Christos Karatzios, infectiologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants, dont l’urgence roule toujours presque au maximum de sa capacité, avec 11 des 12 lits occupés. Il y a 10 jours, de jeunes patients devaient même être transférés à l’étage, faute de place.

Écoutez l'entrevue de Benoit Dutrizac avec Dre Geneviève Bergeron, cheffe médicale, prévention et contrôle des maladies infectieuses, à la Direction régionale de santé publique de Montréal sur QUB radio :

Surinfection

Christos Karatzios explique que le streptocoque A peut créer une surinfection bactérienne après qu’un enfant a contracté la grippe, ce qui entraîne des complications, comme des infections de la trachée et des pneumonies très graves.

«On voit des enfants [sans] aucun problème respiratoire qui sont hospitalisés parce qu’ils ont besoin d’oxygène. Des petits bébés sont presque noyés dans leurs sécrétions», soupire-t-il.

À l’approche des Fêtes, les experts appellent les gens à se faire vacciner contre l’influenza, à se laver régulièrement les mains, à porter un masque dans les endroits achalandés et à éviter les rassemblements lorsqu’on est malade.

Qu’est-ce que le streptocoque A?

C’est une bactérie commune présente dans la gorge et sur la peau

Une personne sur cinq n’est pas malade, mais ça peut dégénérer.

Symptômes légers

- Maux de gorge

- Infections cutanées comme la scarlatine

Symptômes graves

- Fièvre

- Malaise important

- Douleurs à l’endroit infecté

- Une rougeur peut s’étendre rapidement à l’endroit infecté

Complications:

- Pneumonie

- Bactérie mangeuse de chair

- Choc toxique

Source: DRPS

Quand consulter?

Quand l’enfant a de nouveau de la fièvre après s’être rétabli de la grippe et qu’elle s’accompagne de vomissements, de diarrhées, d’éruptions cutanées ou d’yeux rouges. Ce n’est plus le temps de lui donner du Tylenol et d’attendre au lendemain matin, il faut consulter tout de suite, indique le Dr Christos Karatzios.

«Il faut consulter immédiatement, il ne faut pas attendre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, j’ai peut-être trop attendu», renchérit Mélanie Hurteau.