La protection de la rivière Magpie portée à l’international

Trois jours après l’adoption d’un cadre mondial pour protéger la biodiversité, au terme de la COP15 à Montréal, l’Alliance qui souhaite protéger la rivière Magpie, sur la côte Nord, se prépare à cogner à la porte des Nations Unies.

«On a mis de la pression sur le gouvernement pour que la Magpie obtienne le statut d’Aire protégée au Québec. Ça ne fonctionne pas. Aujourd’hui on va plus loin. On entame les démarches pour faire inscrire la rivière à titre d’Aire du patrimoine autochtone et communautaire aux Nations Unies», explique Pier-Olivier Boudreault, biologiste et directeur de la conservation SNAP, organisme membre de l’Alliance.

La protection de ce cours d’eau est au cœur des préoccupations des autochtones, des citoyens, des élus de la Mingamie et des groupes écologistes depuis une quinzaine d’années.

Ils craignent notamment que le gouvernement Legault souhaite y installer un barrage hydro-électrique.

La rivière Magpie est un majestueux cours d’eau de 200 que souhaitent préserver les Premières nations.

Des adeptes des sports de descentes de rivières sont aussi mobilisés pour la cause. L’Alliance formée d’autochtones, de citoyens, d’écologistes et d’élus de la Mingamie, a remportée le prestigieux Prix droits et libertés 2022, en marge de la COP15.

Le Cadre mondial sur la biodiversité adopté dans la nuit de dimanche à lundi promet la protection de 30% du territoire d’ici 2030 et aussi la reconnaissance des droits des autochtones.

La rivière Magpie pourrait devenir la première à obtenir le statut d’Aire du patrimoine autochtone et communautaire du Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature des Nations Unies.