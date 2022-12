Cette semaine, Maxi s’est particulièrement démarqué par ses rabais alléchants et remporte donc le titre de gagnant de la semaine, selon Glouton.

Super C, quant à lui, se classe comme grand gagnant de l’année 2022, ayant remporté le plus de combats des circulaires.

Sortez vos baguettes à fondue, car les viandes à fondue sont en spécial cette semaine chez plusieurs épiciers.

Le bœuf ou le poulet se détaillent à 4,00 $ chez Maxi et 4,77 $ chez Metro.

Chez IGA, c’est le bœuf, le porc ou le poulet qui sont vendus à 3,99 $.

Jeudi seulement, le filet mignon sera à 11,88 $ chez Maxi ou toute la semaine à 1$ de plus chez Provigo.

Le filet de saumon se détaille à 8,99 $/lb chez IGA et Provigo et les darnes de thon à 5,99 $ chez Maxi.

Le Caprice des Dieux, rarement en spécial, est actuellement en rabais chez IGA à 3,99 $.

Pour vos hot-chicken, c’est la sauce Saint-Hubert qu’il faudra acheter chez Super C tandis qu’elle sera en spécial à seulement 0,97 $.

Dans la section fruits et légumes, vous trouverez les bleuets du Pérou chez Maxi et Walmart à 1,37 $, les brocolis à 1,35 $ chez Maxi et les clémentines à 3,77$ chez Metro.

La laitue, produite en serres au Québec, fait son grand retour à prix raisonnable à seulement 1,99 $ chez Metro. Rappelons que ce produit avait atteint des sommets dernièrement dans plusieurs épiceries.

Pour vos cocktails des Fêtes, pensez à faire le plein de citrons et de limes chez Super C à 1,99$ pour 5.

Le combat des circulaires sera de retour le 11 janvier. Joyeuses Fêtes et joyeux rabais!