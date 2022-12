Les patinoires extérieures de Sept-Îles: pas prêtes pour les Fêtes

Les 16 patinoires extérieures ne seront pas prêtes pour le temps des Fêtes à Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

Le temps doux des derniers jours a fait fondre les glaces préparées au début du mois de décembre. La pénurie de personnel pour les entretenir suscite aussi une réflexion au service des loisirs.

«Le doux temps continu au moins jusqu’au 26 décembre», a indiqué le superviseur au Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, Éric Smith. «Donc, à partir du 26 décembre on va avoir des équipes à pied d'œuvre pour pouvoir partir ça. Il y aura beaucoup de déneigement à faire avant l’arrosage. On a au moins quatre à cinq jours d’arrosage à faire avant de permettre aux citoyens de venir sur les surfaces.»

Une douzaine d'employés municipaux sont affectés à l'entretien des patinoires, des glaces et les glissades extérieures. La Ville recherche activement deux personnes pour combler des postes vacants.

Malgré un manque de main-d'œuvre, tous les sites devraient être entretenus, a assuré Éric Smith. Les citoyens pourraient éventuellement s'impliquer pour l'entretien de certaines glaces.

«Plusieurs municipalités donnent les étangs glacés aux citoyens. C'est des choses qu'on regarde pour les prochaines années. On sait que la main-d'œuvre est plus difficile à trouver. On est à réfléchir sur les façons d'être plus efficace dans les prochaines années. Il y a des plans sur la table.»

À défaut d'avoir des patinoires pendant les Fêtes, la Ville de Sept-Îles a rappelé que les pistes de ski de fond qu'elle entretient près du centre-ville au parc Holliday sont accessibles et bien entretenues.