L’exil des psychiatres vers le privé inquiète

Les psychiatres sont de plus en plus nombreux à délaisser les hôpitaux et les cas plus lourds pour aller travailler en cabinet avec une clientèle plus simple à traiter; une tendance qui inquiète.

• À lire aussi: Le service pédiatrique 811 disponible partout

• À lire aussi: COVID-19: 28 nouveaux décès liés à la COVID-19

• À lire aussi: Pénurie de médicaments pour le rhume: même les adultes goûtent aux tablettes dégarnies

Selon ce qu’on apprenait mercredi matin dans «La Presse», le nombre de psychiatres en cabinet privé a doublé depuis les trois dernières années au Québec.«C’est un problème qui est grandissant, cet exode de nos membres vers une pratique en cabinet, donc à l’extérieur des hôpitaux. Le problème, c’est que ça fait en sorte qu’on a un problème d’effectifs dans les établissements, dans les hôpitaux pour couvrir les services requis», a expliqué le Dr Maxime Dussault-Laurendeau, secrétaire de l’Association des médecins psychiatres du Québec.

La psychiatrie hospitalière prend en charge les troubles mentaux qui sont plus sévères.

«Que ce soit de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des gens souvent qui sont amenés dans les urgences par les policiers, les ambulanciers, donc effectivement, c’est certain, c’est une pratique qui peut être considérée comme un peu plus lourde que ce qu’on peut retrouver en cabinet, par exemple», a-t-il souligné

«Et c’est un peu ce qui nous inquiète. Au cours des dernières années, on a remarqué une hausse importance du nombre de nos membres qui pratiquent à l’extérieur des établissements, donc en cabinets, au dépens malheureusement des effectifs dans nos établissements», a-t-il ajouté.

Facteurs multiples

Pour le Dr Maxime Dussault-Laurendeau, le présent exil s’explique par un ensemble de facteurs.

«C’est certain que des gens vont être plutôt en fin de carrière, et vont vouloir ralentir un peu leurs activités. Mais c’est certain qu’il y a un phénomène tout à fait nouveau, de voir de jeunes psychiatres qui sortent de la résidence, s’installer tout de suite en cabinet. C’est sûr que la pratique à l’hôpital, ça implique des gardes, ça implique un paquet de choses: des rondes à l’hospitalisation, des clientèles non volontaires... disons que ce sont des milieux aussi où il y a un grand manque de personnel, donc des conditions de pratique qui sont assez difficiles» a-t-il détaillé.

Comme le fait remarquer Dr Dussault-Laurendeau, le gouvernement régule déjà la pratique psychiatrique en établissement, mais pas en cabinet, ce qui peut engendrer des déséquilibres d’effectifs.

«C’est certain que pour nous, la "liberté de pratique" ça reste quelque chose d’important et qu’on défend pour nos membres. En même temps, c’est certain que celle-ci doit s’inscrire dans une organisation plus globale, donc il appartient certainement au gouvernement de définir les règles, mais c’est certain qu’à l’heure actuelle, par exemple, si vous travaillez en établissement, le nombre de postes de psychiatres par établissement est bien déterminé par le gouvernement, donc vous ne pouvez pas vous installer n’importe où, n’importe quand, alors qu’en cabinet, ce n’est pas du tout règlementé par le gouvernement», a-t-il déploré.

Le Dr Dussault-Laurendeau propose donc une série de solutions pour endiguer le problème.

«La première chose, c’est certain qu’il faut améliorer les conditions de pratique en établissement. Puis je ne parle pas seulement pour nos membres, mais je parle pour l’ensemble du personnel de la santé qui vit des pénuries de personnel actuellement», a-t-il avancé.

Les psychiatres, fait-il encore remarquer, ne travaillent par dans des conditions idéales en ce qui concerne leur lieu de travail.

«Nos infrastructures en psychiatrie aussi sont assez désuètes», a-t-il pointé.