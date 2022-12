Mont-Sainte-Anne: mobilisation pour sauver le temps des Fêtes sur la Côte-de-Beaupré

Une importante mobilisation se prépare pour sauver le temps des Fêtes et ramener les touristes et visiteurs sur la Côte-de-Beaupré, malgré la fermeture des pistes de ski alpin, au Mont-Sainte-Anne.

Le ministère du Tourisme, Destination Québec cité et des organismes de développement économique s’allient pour lancer une campagne de communication afin d’aider l'industrie récréotouristique de la région.

On veut notamment lancer le message qu’il est faux de dire que le Mont-Sainte-Anne est fermé.

«Il reste toutes les autres activités à la base de la montagne et autour dans la région qui sont accessibles et qui sont de toute beauté actuellement», a mentionné Patrice Drouin, cofondateur de Gestev et copropriétaire d’Auberge & Campagne, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

«Il faut lancer le message que les hôtels sont prêts, le personnel est en place, les restaurants opèrent. Les pistes de ski de fond, de fat bike, le canyoning sur glace, le traineau à chiens, tout ce qu’on peut visiter dans la région est ouvert.»

De son côté, le préfet de la MRC Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, dénonce une campagne de peur. Il demande aux citoyens de faire leur part pour sauver l’économie de la région.

«On va en appeler à la population avoisinante et de la Côte-de-Beaupré de se mobiliser et d’encourager nos commerçants, parce que c’est une grosse période de l’année pour eux».

En vidéo, voyez nos entrevues avec Patrice Drouin et Pierre Lefrançois